Kylie Jenner turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, ve en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner, seyahate çıktı.

Jenner, şu aralar arkadaşları ile birlikte Kuzey Amerika'da yer alan Rocky Dağları'ndaki kanyonları geziyor. 22 yaşındaki yıldız, önceki gün konakladığı otelin havuzuna girerken paylaşımlarda bulunmuştu. Jenner elbette bu pozlarla yetinmedi ve sosyal medyaya fotoğraf yağdırdı.



Arkadaşlarıyla eğlenen yıldız turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla beğeni topladı. Jenner Kuzey Amerika'ya bayıldı ve bunu her fırsatta dile getirdi.

Jenner, dünyanın en genç milyarderi unvanını veren Forbes tarafından dolandırıcılık yapmakla suçlanmıştı. Forbes, Kylie Jenner'ın gelir beyanlarında oynama yaptığını öne sürmüş ve adını taşıyan kozmetik şirketinin de söylendiği kadar gelir elde etmediğini belirtmişti.



Bunun üzerine Jenner, Twitter hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim.



