Kylie Jenner yaptığı harcamayla liste başı oldu!

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en genç milyarderi unvanı elinden alınan Kylie Jenner bu kez başka bir listede ilk sıraya yerleşti. 22 yaşındaki Jenner, Forbes dergisinin geleneksel en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti. Kendi kurduğu bir kozmetik şirketinin sahibi olan Kylie Jenner, sıralamada eniştesi Kanye West'in yanı sıra Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi isimleri de geride bıraktı.

Harcamaya doymadı

Forbes dergisi Kylie Jenner'ın peşini bırakmıyor. Dergi Jenner'ın geçen yıl 590 milyon dolar harcama yaptığını yazdı. Jenner’ın sahte servetine rağmen yaptığı harcamalar dikkat çekti.

Ünlü ismin, son birkaç ayda özel jet ve gayrimenkuller alarak 130 milyon doları bulan harcama yaptığı ortaya çıktı. 1 ay öncesine kadar yatırım yapmaya devam eden Kylie Jenner’ın bu nedenden dolayı harcamaları incelemeye alındı.

Kylie Jenner, bu yıl ve geçen yıl Forbes dergisinin kendi çabasıyla servet yapan en genç milyarder unvanını kazınmıştı. Fakat daha sonra gelirleriyle ilgili belgelerde tahrifat yaptığı ortaya çıkınca bu unvanı elinden alınmıştı. Jenner bu süreçte annesini de işten kovmuştu.

Kylie Jenner, koronavirüs pandemisi sırasında satın aldığı milyon dolarlık lüks malikane ile de konuşulmuştu. Kylie Jenner, ailesiyle birlikte rol aldığı Keepini gUp With The Kardashians adlı TV şovuyla ünlendi. Bu süreçte kendi adını taşıyan bir kozmetik şirketi de kurdu.