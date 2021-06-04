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Kylie Jenner yeni kurduğu bebek bakım markası duyurdu

04.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozmetik milyoneri Kylie Jenner (23) şimdi de kızı Stormi Webster (3) adına bebek bakım markası kurdu.

Kylie Jenner yeni kurduğu bebek bakım markası duyurdu

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik ve bakım imparatorluğu'nu büyütüyor. Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' ilan edilse de daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alındı. İddilarını yalanlayan Jenner yatırımlarına devam etti.

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Geçen ay Kylie Swim ve Kylie Swim by Kylie Jenner markaları için patent başvurusu yaparak bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner hız kesmiyor.

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Kozmetik milyoneri şimdi de kızı Stormi Webster adına bebek bakım markası kurdu.

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Kylie Jenner önümüzdeki günlerde bebek nemlendiricisi, losyonu, vücut yağı, jeli, puseti, beşiği, bezi, biberonu ve kıyafeti satacak.

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Jenner'ın Kylie baby isimli yeni markası için açtığı hesabı 24 saat içinde 481 bin kişi takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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