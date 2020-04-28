Kylie Jenner yeni malikanesinde tatil keyfi yapıyor

Dünyanın en genç zengini unvanını alan Kylie Jenner, servetini yaptığı yatırımlarla güvence altına almayı planlıyor. Los Angeles bölgesinde emlak yatırımı bulunan Jenner, geçtiğimiz günlerde yeni bir ev daha aldı.

Şehrin en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills’te bir malikane satın alan magazin yıldızı yeni evinde keyif yapıyor.

Ev için 36.5 milyon doları gözden çıkaran Jenner, ilk başta 45 milyon dolar isteyen ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girerek orta yolu buldu. 22 yaşındaki milyarderin malikanesinin; 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut.

Eve yerleşir yerleşmez evin keyfini çıkaran Jenner havuz başında güneşlenirken çektiğu fotoğrafları paylaştı. Karantina sebebiyle tatile gidemeyen Jenner kendini tatilde gibi hissetmek için elinden geleni yapıyor.

Jenner'ın bu malikaneyi alma sebebi de biraz tatil keyif yapmaktı.



