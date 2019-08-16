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Kylie Jenner yeşil mayosuyla beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

250 milyon dolarlık yatta bir haftadır doğum günü kutlayan Kylie Jenner yeşil mayosuyla beğeni topladı.

Kylie Jenner yeşil mayosuyla beğeni topladı

Tam bir haftadır yeni yaşını kutlamak için tüm ailesiyle birlikte İtalya ve Fransa'da bulunan Kylie Jenner şimdi de mayosuyla olay yarattı.

22 yaşına giren Jenner, 250 milyon dolarlık olduğu basına yansıyan lüks yatın güvertesinde iddialı mayosuyla görüntülendi. Jenner bu mayosuyla çekilen bir pozunu da Instagram sayfasında paylaştı.

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Yeşil mayosuyla dikkat çeken ve beğeni toplayan Jenner bir haftadır devam eden kutlamalarda birbirinden şık kıyafetler giymesiyle gündemde...

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