Kylie Jenner yeşil mayosuyla beğeni topladı

Tam bir haftadır yeni yaşını kutlamak için tüm ailesiyle birlikte İtalya ve Fransa'da bulunan Kylie Jenner şimdi de mayosuyla olay yarattı.

22 yaşına giren Jenner, 250 milyon dolarlık olduğu basına yansıyan lüks yatın güvertesinde iddialı mayosuyla görüntülendi. Jenner bu mayosuyla çekilen bir pozunu da Instagram sayfasında paylaştı.

Yeşil mayosuyla dikkat çeken ve beğeni toplayan Jenner bir haftadır devam eden kutlamalarda birbirinden şık kıyafetler giymesiyle gündemde...



