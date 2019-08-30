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Kyzikos’ta 14’üncü yıl kazıları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesi "Düzler" bölgesinde bulunan Kyzikos ören yerinde 14 yıldır süren kazıların bu yılki dönemi sona erdi.Erdek Kyzikos antik kentinde dönem kazıları sona erdi.

Kyzikos’ta 14’üncü yıl kazıları sona erdi

Balıkesir’in Erdek ilçesi "Düzler" bölgesinde bulunan Kyzikos ören yerinde 14 yıldır süren kazıların bu yılki dönemi sona erdi.
Erdek Kyzikos antik kentinde dönem kazıları sona erdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Nurettin Koçhan tarafından 2006 yılında başlatılıp, bu üniversitenin ekibince yürütülen kazı çalışmaları genellikle Hadrianus Tapınağı bölgesinde sürmüştü. Prof. Dr. Koçhan’ın, Erzurum Üniversitesinden ayrılarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olmasıyla birlikte bu kazılar el değiştirdi. Bu dönemki kazıları Koçhan’ın başkanlığındaki Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi üstlendi. Kyzikos ören yerinde yapılan kazılarda Korinth tipi, dünyanın en büyük sütun başlığı gün ışığına çıkarılmıştı. Bir benzeri sadece Lübnan’ın Baalbek kentinde bulunan Kyzikos’taki Hadrianus Tapınağı’na ait bu sütun başlığının 12-15 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Hadrian Tapınağı
Hadrian Tapınağı, MS 1. yüzyılda Jupiter tarafından yapılmaya başlandı. MS 117’de deprem meydana geldi ve tapınak yıkıldı. MS 124 yılında İmparator Hadrian, Kyzikos’u ziyaret edince tapınağın onarımı için yardım etti. Hadrian Tapınağı’nın mimarı Aristainetos’tu. Bazı antik ve modern yazarlar, tapınağın İmparator Antonius Pius döneminde tamamlandığını kabul etseler de kazı çalışmalarında bazı tamamlanmamış mimari parçalar ele geçirildi. Buna bağlı şekilde tapınağın tam olarak bitmediği sanılıyor. Hadrian Tapınağı’nın 8x15 ya da 8x16 sütunlu ve dipteral planlı olduğu biliniyor. Tapınağın uzun kenarının 116.23 metre, en kısa kenarının ise 70 metre olduğu tahmin ediliyor.
Hadrian Tapınağı’nın çok büyük olduğunu, 2,49 metre yüksekliğindeki sütun başlığı ve Hatip Aellus Aristides’in, "Tapınak, denizcilere ve üç katlı yapısıyla yol gösterdi" demesi de doğruluyor. Dünyanın en büyük sütun başlığına sahip olan Hadrian Tapınağı’na yakın bir sütun başlığı "dünyanın en görkemli tapınak kenti" olarak bilinen Baalbek’te bulunuyor.

Kyzikos’ta 14’üncü yıl kazıları sona erdi

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