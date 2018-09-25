L.O.L gizli görev partisi UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi

Kız çocuklarının çok sevdiği L.O.L. Sürpriz dünyası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler. 22 Eylül Cumartesi günü UNIQ İstanbul'da L.O.L Gizli Görev etkinliği gerçekleştirildi. L.O.L. dünyasıyla aynı temada hazırlanan etkinlik süresince çocuklar, etkinlik alanına saklanan şifreleri bulmaya çalıştılar. Ayrıca etkinlik alanında rengarenk malzemelerle makyaj yapan çocuklar, kendileri için hazırlanan podyumda birbirinden güzel L.O.L. aksesuarlarıyla poz verdiler.
Etkinlik boyunca L.O.L Gizli Görev'i tamamlamaya çalışan çocuklar yüz boyama, top havuzunda oynama, sihirbaz gösterisi gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle eğlenirken, onları bekleyen aileler de kendileri için ayrılan özel bölümde çeşitli ikramlarla ağırlandılar.
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