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L park nasıl yapılır? L park kuralları, ölçüleri ve püf noktaları

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
08.10.2024 13:47
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Araç park etmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan biri de L parktır. L park, genellikle araçların iki araç arasına geri geri manevra yaparak yanaşması şeklinde yapılan bir park türüdür. Ehliyet sınavında da parkurda hatasız bir şekilde tamamlanması gerektiği için detaylarını bilmek önemlidir. Peki, L park nasıl yapılır? L park kuralları, ölçüleri ve püf noktaları

L park nasıl yapılır? L park kuralları, ölçüleri ve püf noktaları

İçindekiler

  • L park nedir?
  • L park nasıl yapılır?
  • L park püf noktaları

L park, iki araba arasına geri viteste yanaşmayla yapılır. Bu tür park özellikle şehir içi dar alanlarda park yeri bulmak zorlaştığında kullanılır. L park, başarılı bir şekilde yapıldığında aracı çevredeki diğer araçlara zarar vermeden yerine yerleştirmeyi sağlar.

L park nedir?

L park, geri geri yanaşarak iki araç arasına park etmeyi ifade eden bir park etme tekniğidir. Araç, hedef alana paralel bir şekilde yaklaşır, geri vitese alınarak belirli manevralarla park alanına yerleştirilir. Genellikle şehir içinde dar alanlarda kullanılır ve sürücülerin aracın çevresine dikkat ederek aynalardan destek aldığı bir yöntemdir.

L park nasıl yapılır?

L park kuralları bilinip eksiksiz bir şekilde uygulandığı takdirde oldukça kolay park yapılabilir.

  • İlk olarak park alanının yanına paralel olarak yanaşılır.
  • Araç geri vitese alınır ve direksiyon sağa çevrilerek geri gidilir.
  • Arka tekerlek hedef alana girince direksiyon sola çevrilir.
  • Araç tamamen düz durana kadar geri gidilir ve hizalanır.

L parkta direksiyon kaç tur çevrilir?

L park sırasında direksiyon tam sağ yani 1,5 tur çevrilmelidir.

L parkta hamle hakkı var mı?

Direksiyon sınavında L park, önemli aşamalardan biridir. L park sırasında verilen 2 hamle vardır. Araç alana girdikten sonra bir ileri ve bir geri şeklinde 2 hamlede park edilmesi gerekir.

L park püf noktaları

L park etmenin birkaç püf noktası bulunur. Bu püf noktalar uygulandığında daha kolay park etmek mümkündür.

  • Aynaları kullanın: Geri giderken yan aynaları ve iç dikiz aynasını etkin bir şekilde kullanmak önemlidir. Park sırasında her iki tarafı da gözlemlemenizi sağlar.
  • Yavaş ve kontrollü hareket edin: Geri geri park yaparken acele etmeyin. Yavaş ve kontrollü bir şekilde aracı yönlendirmek daha güvenlidir.
  • Direksiyon hareketlerine dikkat: Direksiyonu tamamen çevirmek yerine, gerektiğinde kademeli manevralarla aracınızı düzeltin.
  • Park alanı genişliği: Aracınızı park edeceğiniz alan, aracınızın en az 1,5 katı uzunlukta olmalıdır.

L Park ölçüleri bilinerek park manevraları yapılmalıdır. Standart bir park alanı genişliği yaklaşık 2.5 metre ile 3 metre arasında değişir. Uzunluk olarak ise, L park için genellikle aracın uzunluğuna en az 1 metre daha eklenmesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet park
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