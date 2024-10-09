L park nasıl yapılır? L park kuralları, ölçüleri ve püf noktaları

L park, iki araba arasına geri viteste yanaşmayla yapılır. Bu tür park özellikle şehir içi dar alanlarda park yeri bulmak zorlaştığında kullanılır. L park, başarılı bir şekilde yapıldığında aracı çevredeki diğer araçlara zarar vermeden yerine yerleştirmeyi sağlar.
L park, geri geri yanaşarak iki araç arasına park etmeyi ifade eden bir park etme tekniğidir. Araç, hedef alana paralel bir şekilde yaklaşır, geri vitese alınarak belirli manevralarla park alanına yerleştirilir. Genellikle şehir içinde dar alanlarda kullanılır ve sürücülerin aracın çevresine dikkat ederek aynalardan destek aldığı bir yöntemdir.
L park kuralları bilinip eksiksiz bir şekilde uygulandığı takdirde oldukça kolay park yapılabilir.
L park sırasında direksiyon tam sağ yani 1,5 tur çevrilmelidir.
Direksiyon sınavında L park, önemli aşamalardan biridir. L park sırasında verilen 2 hamle vardır. Araç alana girdikten sonra bir ileri ve bir geri şeklinde 2 hamlede park edilmesi gerekir.
L park etmenin birkaç püf noktası bulunur. Bu püf noktalar uygulandığında daha kolay park etmek mümkündür.
L Park ölçüleri bilinerek park manevraları yapılmalıdır. Standart bir park alanı genişliği yaklaşık 2.5 metre ile 3 metre arasında değişir. Uzunluk olarak ise, L park için genellikle aracın uzunluğuna en az 1 metre daha eklenmesi gerekir.