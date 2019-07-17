La Casa De Papel 3. yeni sezon Netflix'te ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular kimler?

La Casa De Papel 3. sezon fragmanında Berlin'in ortaya çıkışı dizinin takipçileri tarafından büyük heyecan ile karşılanmıştı.

İspanya'da gerçekleştirilen darphane soygununun ardından büyük bir meblağ ile yeni hayatlarına başlayan ekip, yeni bir organizasyon için tekrar toplanıyor.



La Casa De Papel, 3. sezonu ile 19 Temmuz Cuma günü Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.



Úrsula Corberó(Tokyo), Álvaro Morte(Profesör), Pedro Alonso (Berlin) gibi oyuncuların başrolde yer alacağı dizide heyecan dolu sahneler izleyici ile buluşacak.

La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı. Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.

YENİ KATILANLAR OYUNCULAR

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDEN OYUNCULAR

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero - Tokyo

Miguel Herrán - Rio