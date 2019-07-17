La Casa De Papel 3. yeni sezon Netflix'te ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular kimler?

La Casa De Papel 3. sezon fragmanında Berlin'in ortaya çıkışı dizinin takipçileri tarafından büyük heyecan ile karşılanmıştı.
İspanya'da gerçekleştirilen darphane soygununun ardından büyük bir meblağ ile yeni hayatlarına başlayan ekip, yeni bir organizasyon için tekrar toplanıyor.
La Casa De Papel, 3. sezonu ile 19 Temmuz Cuma günü Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.
Úrsula Corberó(Tokyo), Álvaro Morte(Profesör), Pedro Alonso (Berlin) gibi oyuncuların başrolde yer alacağı dizide heyecan dolu sahneler izleyici ile buluşacak.
La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı. Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.
YENİ KATILANLAR OYUNCULAR
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon
GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDEN OYUNCULAR
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Esther Acebo - Stockholm
Alba Flores - Nairobi
LA CASA DE PAPEL HAKKINDA
La Casa De Papel Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır ve 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklenmiştir.
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