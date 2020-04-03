MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. La Casa De Papel 4. yeni sezon Netflix’te ne zaman saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel nasıl izlenir?

La Casa De Papel 4. yeni sezon Netflix’te ne zaman saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel nasıl izlenir?

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2020 02:37 | Son Güncelleme

Netflix'in dünya çapında büyük beğeni kazanan dizisi La Casa de Papel'in merakla beklenen 4. sezonu 3 Nisan Cuma günü yayınlanacak. Dizinin hayranları yeni sezon yayın saatini merakla bekliyor. İspanya Merkez Bankası soygunuyla başlayan hikayenin 4. sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Peki La Casa de Papel 4. sezon yeni bölümler Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Ülkemizde çok geniş bir hayran kitlesi bulunan İspanya yapımı orijinal Netflix dizisi La Casa de Papel'in geride kalan üç sezon sonrasında merakla beklenen 4. sezonu 3 Nisan cuma günü Türkiye saati ile sabah 10.00’da Netflix’te yayınlanacak. La Casa de Papel yeni sezonu tüm dünya ve Türkiye'de aynı anda Netflix'ten izlenebilecek.

la23

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Profesör lakaplı zekir bir suç liderinin, tarihin en büyük ve en çok ses getiren soygununu planladığı ve bunun neticesinde İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için hareket geçtiği hiklaye, devam eden iki sezonda bol sürpriz, heyecan ve aksiyonla izleyenlerini memnun etmişti. Karakter isimlerinin hepsinin birer şehirden konulduğu ekip ve özel eğitim gören soyguncuların macerası Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımlarından biri olmuş ve izlenme sayılarında Netflix tarihinin üst sıralarında yer almıştı. 3. sezonunda Rio'yu kurtarmak için tekrar bir araya gelen ekip, bir başka büyük soygun girişiminde bulunmuştu. Bakalım dördüncü sezonda bizi nasıl sürprizler bekliyor. Bunun ipuçlarını fragmanda görmek mümkün.

la

Fragmana göre daha çok aksiyon, daha çok şiddet ve daha fazla duygu yüklü sahne bizleri bekliyor. Alex Pina'nın ortaya çıkardığı dizide, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Alvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo ve Darko Peric gibi oyuncular rol alıyor. İlk uzun fragmanı yayınlanan La Casa de Papel'in yeni sezonu, 3 Nisan 2020'de Netflix Türkiye'de yayınlanacak!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Star TV'den İşler Güçler sürprizi!Star TV'den İşler Güçler sürprizi!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel, La Casa de Papel 4. sezon fragman, La Casa De Papel yeni oyuncular, La Casa De Papel yeni sezon ne zaman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behice Züleyha'yı öldürdü mü? Bir Zamanlar Çukurova 62. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha şoku! Kim zehirledi?

Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Jet Sosyete'de sürpriz oyuncu

Jet Sosyete'de sürpriz oyuncu

İşler Güçler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşler Güçler ne zaman yayınlandı?

Star TV'den İşler Güçler sürprizi!

Dudullu Postası ne zaman çekildi? Dudullu Postası oyuncuları kimler, konusu ne?

Dudullu Postası ne zaman çekildi?

Mucize Doktor yeni bölüm neden yok? Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV'den Mucize Doktor kararı

Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT'den flaş karar! Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Tutunamayanlar için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.