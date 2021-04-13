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La Casa de Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda İstanbul olacak mı?

13.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in fenomen dizisi La Casa de Papel 5. sezon için dizinin hayranları nefeslerini tuttu. La Casa de Papel’in çok ses getiren önceki sezonları sonrası La Casa de Papel final sezonu için heyecan dorukta. Mükemmel bir soygun dizisi olan La Casa de Papel 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? Yeni sezonda İstanbul olacak mı? La Casa de Papel 5. sezonla ilgili bilinenler...

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La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin hayranlarının akıllarındaki en büyük sorulardan biri La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin Türk hayranları ise heyecanla bu sezon İstanbul karakterini dizide görülme ihtimalinin olup olmadığını merak ediyor. İspanyol yapımı La Casa de Papel 5. sezonla ilgili şimdiye kadar bilinen her şey...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa de Papel 5. sezonunun 2021 yılı içerisinde yayınlanması planlanıyordu. Ancak, devam eden Covid-19 pandemisi her şeyi olduğu gibi La Casa de Papel 5. sezon yayın tarihini de etkiledi. Netflix’in demirbaş yapımlarından biri olan La Casa de Papel 5. sezon yayın tarihi resmi olarak duyurulmasa da söylentilere göre yayın tarihinin 2022’ye sarkması söz konusu.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUL OLACAK MI?

Oyuncu kadrosunda Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Maria Pedraza, Darko Perić ve Kiti Mánver gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanacak son sezonunda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri ve Fernanda Cayo gibi isimler de performans gösterecek.

Dizideki soyguncular kendi içlerinde şehirlerden oluşan kod adı barındırıyor. İleride meydana gelebilecek ve kötü sonuçlar doğurabilecek olayların önüne geçmek için ekipte bulunanlar dünya genelinde ünlü olan şehir isimleri ile çağırılıyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu diziye yeni katılan kişilerin arasında İstanbul kod adında birinin olup olmayacağı ise merak edilenler arasında.

Diziye İstanbul kod adında birinin katılması beklenirken, konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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