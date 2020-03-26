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  4. La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı

La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

İlk 3 sezonu büyük bir ilgiyle izlenen Netflix'in efsane dizisi La Case De Papel'in 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri ise Nisan ayının ilk haftasında sevenleriyle buluşacak.

Netflix'in popüler dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in büyük bir merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Dünya çapında büyük ilgi gören ve ilk 3 sezonu rekor kıran dizinin yeni bölümleri 3 Nisan'da yayınlanacak.

DÖRDÜNCÜ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI

Profesör'ün, Raquel'in öldüğünü düşünmesini sağlayan polisin eli çeteye karşı artık daha güçlüdür. Acı içinde de olsa başı belada olan ekibine yardım etmek için yeniden iş başına geçen Profesör, çetesini kurtarabilecek mi? Raquel polise yardım edecek mi?

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YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 3. sezonu yayımlanan La Casa De Papel dizisi, Profesör ile ekibinin planladıkları soygunu konu ediniyor. Dizi yayımlandığı 2017 yılından bu yana dünya çapında en çok izlenen dizi olmayı başardı. Ekrana gelen 3. sezonda, Profesör'ün çaresizliği ve ekibinin içine düştüğü zor durum izleyici karşısına çıktı. Sezon sonunda Nairobi vurularak diziden çıkacağı düşünülürken, yeni sezonda da kadroda yer alıyor.

Beklenmedik şekilde son bulan 3. sezonun ardından La Casa De Papel'in 4. sezon 3 Nisan 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

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