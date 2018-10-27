La Casa De Papel'in ateşli güzeli Tokyo'nun sevgilisine bakın

İşte rolü ve oyunculuğu ile milyonları etkileyen Ursula Corbero...
La Casa De Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero hakkında bilinmeyenler
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İspanyol soygun dizisi La Casa De Papel, bütün dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla izleniyor. Tokyo karakterine hayat veren başrollerdeki isimlerden Ursula Corbero, performansıyla ilk sezondan beri dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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28 yaşındaki İspanyol oyuncunun diziyle birlikte ünü arttı ve Instagram'daki takipçisi sayısı kısa sürede 6,1 milyonu aştı.
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13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri onu birçok televizyon dizisi ve sinema filmiyle buluşturdu.
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İlk olarak Mirall Trencat adlı 2002 yılında yayınlanmaya başlayan diziyle televizyona adımını atan Corberó; kariyerine Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado gibi dizilerle kariyerine devam etti.
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Asıl kendini ve yeteneğini kanıtlaması Física o Química (Fizik ve Kimya) adlı komedi dizisiyle oldu; bu rolle çok sayıda ödül kazandı.
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2018 yılında ünlü oyuncu El Arbol de la Sangre adlı gerilim filmi, diğeri Proyecto Tiempo: La Llave adlı bilim kurgu filminde yer aldı.
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Oyunculuğunun yanı sıra Corbero aynı zamanda "We Are Water" (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun da destekçileri arasında yer alıyor.
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Milyonların hayran olduğu "Tokyo" doğup büyüdüğü ülkesinin takımlarından Barcelona'yı destekliyor.
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Corbero, özel hayatında ise 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu Chino Darín ile 2016 yılından beri birliktelik yaşıyor.
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