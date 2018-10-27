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La Casa De Papel'in ateşli güzeli Tokyo'nun sevgilisine bakın

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

La Casa De Papel dizindeki asi kız Tokyo karakteriyle dikkatleri ve beğenileri üzerine toplayan Ursula Cobero hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

İşte rolü ve oyunculuğu ile milyonları etkileyen Ursula Corbero...

La Casa De Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero hakkında bilinmeyenler

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İspanyol soygun dizisi La Casa De Papel, bütün dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla izleniyor. Tokyo karakterine hayat veren başrollerdeki isimlerden Ursula Corbero, performansıyla ilk sezondan beri dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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28 yaşındaki İspanyol oyuncunun diziyle birlikte ünü arttı ve Instagram'daki takipçisi sayısı kısa sürede 6,1 milyonu aştı.
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13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri onu birçok televizyon dizisi ve sinema filmiyle buluşturdu.
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İlk olarak Mirall Trencat adlı 2002 yılında yayınlanmaya başlayan diziyle televizyona adımını atan Corberó; kariyerine Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado gibi dizilerle kariyerine devam etti.
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Asıl kendini ve yeteneğini kanıtlaması Física o Química (Fizik ve Kimya) adlı komedi dizisiyle oldu; bu rolle çok sayıda ödül kazandı.
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2018 yılında ünlü oyuncu El Arbol de la Sangre adlı gerilim filmi, diğeri Proyecto Tiempo: La Llave adlı bilim kurgu filminde yer aldı.
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Oyunculuğunun yanı sıra Corbero aynı zamanda "We Are Water" (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun da destekçileri arasında yer alıyor.
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Milyonların hayran olduğu "Tokyo" doğup büyüdüğü ülkesinin takımlarından Barcelona'yı destekliyor.
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Corbero, özel hayatında ise 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu Chino Darín ile 2016 yılından beri birliktelik yaşıyor.
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La Casa De Papel Ursula Cobero

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