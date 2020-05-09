La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

Ülkemizde de geniş hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in sevilen oyuncusu Úrsula Corberó da estetik güzeli çıktı.

Birkaç estetik operasyon geçirdiğini kendisi de gizlemeyen ünlü güzelin, çenesi, göz çevresindeki ve elmacık kemiklerindeki değişim de dikkat çekiyor.

Burnuna da dokunulmuş, kaşlarına da yeni şekil verilmiş.