La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

Ülkemizde de geniş hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in sevilen oyuncusu Úrsula Corberó da estetik güzeli çıktı.
Birkaç estetik operasyon geçirdiğini kendisi de gizlemeyen ünlü güzelin, çenesi, göz çevresindeki ve elmacık kemiklerindeki değişim de dikkat çekiyor.
Burnuna da dokunulmuş, kaşlarına da yeni şekil verilmiş.
Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Songül Karlı
Songül Karlı
Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
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