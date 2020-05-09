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  4. La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Güzelliğiyle hayran bırakan La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó'nun değişimi dikkat çekiyor.

Ülkemizde de geniş hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in sevilen oyuncusu Úrsula Corberó da estetik güzeli çıktı.

Birkaç estetik operasyon geçirdiğini kendisi de gizlemeyen ünlü güzelin, çenesi, göz çevresindeki ve elmacık kemiklerindeki değişim de dikkat çekiyor.

Burnuna da dokunulmuş, kaşlarına da yeni şekil verilmiş.

Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Hilal Altınbilek
Pınar Dilşeker

Songül Karlı

Songül Karlı
Songül Karlı

İrem Sak

İrem Sak
İrem Sak

Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Varlıer

Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Kubilay Aka
Lara
Nicky Minaj
Şükran Ovalı
Didem Soydan
Seda Güven
Bahar Candan
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
Danla Bilic
Kısmetse Olur- Cansel
Kim Kardashian
Kuşum Aydın
İrem Derici
Grup Hepsi - Cemre Kemer
Ebru Polat
Onur Büyüktopçu
Blake Lively
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
Petek Dinçöz
Hande Ataizi
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