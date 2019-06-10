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La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'da

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

İNTERNET üzerinden film ve dizi yayını yapan platformun geçen yıl yayınlanmaya başlayan ve dünyaca ünlü dizisi La Casa De Papel'in jeneriğindeki şarkıyı seslendiren Cecilia Krull, 14 Haziran'da Bursa'ya gelecek.

La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'da

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- İNTERNET üzerinden film ve dizi yayını yapan platformun geçen yıl yayınlanmaya başlayan ve dünyaca ünlü dizisi La Casa De Papel'in jeneriğindeki şarkıyı seslendiren Cecilia Krull, 14 Haziran'da Bursa'ya gelecek.
'My Life Is Going On' isimli parçayla ünlenen Krull, 58. Uluslararası Bursa Festivali’nde Bursalı müzikseverler ile buluşacak.
Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor.
Aynı zamanda Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiren sanatçı, bugüne kadar İspanya, Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahne aldı. Birçok prestijli festivalde performanslar sergileyen Krull, dünya çapında ünlü birçok müzisyenle de aynı sahneyi paylaştı.
Krull ayrıca 'Three Meters Above The Sky' (2010), 'Fuga de Cerebros 2' (2011), 'Ms to Vis' (2016), 'The House of Paper' (2017) ve 'The Accident' (2018) gibi projelerde sesiyle yer aldı.
Cecilia Krull, 14 Haziran’da 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı hayranlarıyla ilk kez buluşacak.

FOTOĞRAFLI

La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'daLa Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'da

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