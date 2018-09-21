"La Casa De Papel"in sesi Cecilia Krull ilk kez İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğindeki yorumuyla üne kavuşan Cecilia Krull ilk kez İstanbul'da konser verdi.
Müzisyen bir ailede yetişen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan İspanyol caz sanatçısı, Salon İKSV'de sevenleriyle bir araya geldi.
Krull, ilginin yoğun olduğu konserde, jenerik şarkısı "My Life is Going On"un yanı sıra kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalar seslendirdi.
Farklı dillerde şarkılar söyleyen sanatçıya, sözleri Manel Santisteban imzası taşıyan "My Life is Going On" şarkısında seyirciler de eşlik etti.
Cecilia Krull, yarın tekrar Salon İKSV'de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum