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"La Casa De Papel"in sesi Cecilia Krull ilk kez İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

"My Life is Going On" şarkısıyla üne kavuşan Cecilia Krull, konserde kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalar seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğindeki yorumuyla üne kavuşan Cecilia Krull ilk kez İstanbul'da konser verdi.

Müzisyen bir ailede yetişen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan İspanyol caz sanatçısı, Salon İKSV'de sevenleriyle bir araya geldi.

Krull, ilginin yoğun olduğu konserde, jenerik şarkısı "My Life is Going On"un yanı sıra kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalar seslendirdi.

Farklı dillerde şarkılar söyleyen sanatçıya, sözleri Manel Santisteban imzası taşıyan "My Life is Going On" şarkısında seyirciler de eşlik etti.

Cecilia Krull, yarın tekrar Salon İKSV'de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cecilia Krull İKSV La Casa De Papel My Life is Going On

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