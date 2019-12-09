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La Casa De Papel’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Dizi severlerin heyecanla beklediği haber geldi.

Dizi severlerin heyecanla beklediği haber geldi. La Casa De Papel’in 4’üncü sezon yayın tarihi belli oldu.
Tüm dünyada ilgiyle takip edilen La Casa De Papel’in 4’üncü sezon tarihi açıklandı. Online dizi-film platformu Netflix merakla beklenen La Casa De Papel 4’üncü sezonunun 3 Nisan 2020’de yayınlanacağını duyurdu. Paylaşılan sürpriz videoda dizinin başrol oyuncuları Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stockholm), Pedro Alonso (Berlin), Darko Peric (Helsinki) ve Rodrigo de la Serna’nın (Palermo) da yer aldı.

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