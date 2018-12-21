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'La case de papel' dizisinden etkilendiler, 700 bin TL’lik bilgisayar ve cep telefonu çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 16:17 | Son Güncelleme

Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da mağazaların camlarını kırdıktan sonra içeri girerek, kısa sürede cep telefonu ve bilgisayar ile elektronik eşyaları çalan 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Selda Hatun TAN İZMİT, (DHA) Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da mağazaların camlarını kırdıktan sonra içeri girerek, kısa sürede cep telefonu ve bilgisayar ile elektronik eşyaları çalan 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. 'La casa de papel' isimli diziden etkilendikleri, bazı soygunlarda maske kullandıkları belirtilen 5 kişinin, 2 ay içinde yaklaşık 700 bin TL'lik cep telefonu ve bilgisayar ile elektronik eşyaları çaldığı belirlendi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde, pazartesi gecesi telefon bayisinin camını kırarak, içeri giren kar maskeli hırsızlar, 45 saniye içinde mağazada bulunan cep telefonları ile tablet bilgisayarları çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların peşine düştü. Sahte plakalı araçla hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlenen 5 kişinin izini süren polis, Bursa'dan Kocaeli'ye doğru gelen kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü, Karamürsel'de durduruldu ve 5 kişi gözaltına alındı. DİZİDEN ETKİLENMİŞLER Polis, 8 hırsızlık suçundan sabıkası olan A.O. (18), 10 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan O.O. (20), 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan F.A. (19), 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan T.K. (13) ve 32 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.O.'nun (17) ifadelerini aldı. Şüphelilerin 'La casa de papel' dizisinden etkilendikleri, bazı soygunlarda aynı tip maske ve eldiven kullandıkları, soygunlar sırasında ayakkabılarını değiştirdikleri ve çaldıkları plakaları kullandıkları belirlendi. Yaklaşık 2 ay içinde Kocaeli'de 4, Bursa'da 7, Tekirdağ ve İstanbul'da 1'er soygun gerçekleştirerek, mağazaların camlarını kaldırım taşları ile kırıp, içeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyaları çalan hırsızların, yaklaşık 700 bin TL'lik soygun gerçekleştirdiği belirtildi. Yaşları küçük olan 2 kişi, Çocuk Şube'ye teslim edilirken, 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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