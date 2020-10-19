Her Müslümanın üzerine hayatında 1 kez kelime-i tevhid ya da bu anlamda olan kelime-i şehadeti söylemesi farzdır. Bu, insanın Müslüman olduğunun göstergesidir. Kelime-i tevhidi içtenlikle söylemek Peygamberimizin şefaatine vesiledir.

La İlahe İllallah manasını bilmemiz gereken bir sözdür. La İlahe İllallah Türkçesi Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelmektedir. Bütün Müslüman alemi buna gönülden inanır. La İlahe İllallah sözü Allah'ın emirlerini kabul etmek ve Allah'a derin bir inanç beslemek anlamına gelmektedir. Bizler yaşantımızı bu sözün manasına uygun düşecek şekilde düzenlemeliyiz.

Gündelik yaşamda La İlahe İllallah ifadesi çok fazla kullanılmaktadır. Peygamber Efendimiz "Zikrin en faziletlisi La İlahe İllallahtır." buyurarak kelime-i tevhidin önemini vurgulamıştır. La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah cümlesine dair bütün detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri...

Kelime-i tevhid yani La İlahe İllallah zikirdir. Hatta zikirlerin en faziletlilerinden birisidir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ben ve benden evvel gelen bütün peygamberlerin söylediği en faziletli söz: "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh"

Kelime-i tevhid insanların dünyasını da ahiretini de aydınlatır.

İhlasla La İlahe İllallah diyeni Yüce Allah ateşe haram kılmıştır.

La İlahe İllallah diyene kafir denmemelidir. Yoksa diyen kişi kendi kafir olur.

Günde 100 kez La İlahe İllallah diyen kimsenin kıyamette yüzü dolunay gibi parlar.

La İlahe İllallah diyerek iman tazelenmiş olur.

La İlahe İllallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.

La İlahe İllallah diyenin günahları silinir, yerine sevap yazılır.

La İlahe İllallah cennetin anahtarıdır.

Son sözü La İlahe İllallah olan kimsenin ruhu kolay çıkar.

İhlasla La İlahe İllallah söylemek kişiyi haramlardan alıkoyar. İhlas, kalpte Allah sevgisinden başka bir şey bırakmamak başka şeyleri temizlemek anlamına gelir.

La İlahe İllallah Fazileti ve Sırları

Kelime-i tevhid o kadar önemlidir ki bir insanın bu mübarek zikirle meşgul olmayı istemesine denk olabilecek başka bir temenni olamaz.

İmam-ı Rabbani Hazretleri La İlahe İllallah sözünün fazileti hakkında şöyle söylemiştir: Allah Teala’nın gazabını teskin hususunda La ilahe illallah sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz, cehenneme girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa, başka gazapları daha çabuk teskin eder. Zira diğer gazaplar, cehennem azabını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki, kul bu sözü tekrarlayarak masivadan yüz çevirmiş, onları reddetmiş ve kalbinin kıblesi Cenab-ı Hak olmuştur. Zaten gazabın sebebi de, kulun müptela olduğu farklı farklı yönelişlerdir. Kelime-i tevhid ile bunlar yok olduğuna göre gazap da sükunete erecektir.