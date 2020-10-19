Gündelik yaşamda La İlahe İllallah ifadesi çok fazla kullanılmaktadır. Peygamber Efendimiz "Zikrin en faziletlisi La İlahe İllallahtır." buyurarak kelime-i tevhidin önemini vurgulamıştır. La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah cümlesine dair bütün detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri...
La İlahe İllallah manasını bilmemiz gereken bir sözdür. La İlahe İllallah Türkçesi Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelmektedir. Bütün Müslüman alemi buna gönülden inanır. La İlahe İllallah sözü Allah'ın emirlerini kabul etmek ve Allah'a derin bir inanç beslemek anlamına gelmektedir. Bizler yaşantımızı bu sözün manasına uygun düşecek şekilde düzenlemeliyiz.
Peygamber Efendimiz konuşmaya başlayan çocuklarımıza kelime-i tevhidi öğretmemizi buyurmuştur.
Her Müslümanın üzerine hayatında 1 kez kelime-i tevhid ya da bu anlamda olan kelime-i şehadeti söylemesi farzdır. Bu, insanın Müslüman olduğunun göstergesidir. Kelime-i tevhidi içtenlikle söylemek Peygamberimizin şefaatine vesiledir.
Kelime-i tevhid yani La İlahe İllallah zikirdir. Hatta zikirlerin en faziletlilerinden birisidir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ben ve benden evvel gelen bütün peygamberlerin söylediği en faziletli söz: "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh"
Kelime-i tevhid insanların dünyasını da ahiretini de aydınlatır.
İhlasla La İlahe İllallah diyeni Yüce Allah ateşe haram kılmıştır.
La İlahe İllallah diyene kafir denmemelidir. Yoksa diyen kişi kendi kafir olur.
Günde 100 kez La İlahe İllallah diyen kimsenin kıyamette yüzü dolunay gibi parlar.
La İlahe İllallah diyerek iman tazelenmiş olur.
La İlahe İllallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.
La İlahe İllallah diyenin günahları silinir, yerine sevap yazılır.
La İlahe İllallah cennetin anahtarıdır.
Son sözü La İlahe İllallah olan kimsenin ruhu kolay çıkar.
Kelime-i tevhid o kadar önemlidir ki bir insanın bu mübarek zikirle meşgul olmayı istemesine denk olabilecek başka bir temenni olamaz.
İmam-ı Rabbani Hazretleri La İlahe İllallah sözünün fazileti hakkında şöyle söylemiştir: Allah Teala’nın gazabını teskin hususunda La ilahe illallah sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz, cehenneme girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa, başka gazapları daha çabuk teskin eder. Zira diğer gazaplar, cehennem azabını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki, kul bu sözü tekrarlayarak masivadan yüz çevirmiş, onları reddetmiş ve kalbinin kıblesi Cenab-ı Hak olmuştur. Zaten gazabın sebebi de, kulun müptela olduğu farklı farklı yönelişlerdir. Kelime-i tevhid ile bunlar yok olduğuna göre gazap da sükunete erecektir.
La İlahe İllallah Arapça kökenli bir cümledir. Bu cümleyi ele aldığımızda "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammet Allah'ın resulü ve elçisidir" anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Kişi bu cümle ile Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğuna inandığını söylemiş olur.
Kelime-i tevhid "La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah" cümlesidir. Türkçe'ye "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulü ve elçisidir" şeklinde çevrilir. Tevhid inancı hak dinin temelinde vardır. Kelime-i tevhid Allah'tan başka tanrının olmadığını ifade eden cümledir. Hayatımızın birçok yerinde söylediğimiz bir cümledir. Yeni doğan çocuğa isim koyarken, hayatının son demlerini yaşayan kimselerin ruhlarını teslim etmeden önce kelime-i tevhid söylemeleri telkin edilir. Müslüman kimselerin bu cümlenin manasını bilmesi ve bu cümleye inanması gerekir. Kelime-i tevhidin fazileti çok fazladır. Zikrin en faziletlisinin La İlahe İllallah olduğu söylenmektedir.
Hazırlık:
Zikirde kişi sesini kendi duyacağı şekilde ayarlamalıdır. Yüksek ses olmamalıdır.
Yalnız olunmalıdır.
Abdestli olunmalıdır.
Uygulama:
1 kez besmele çektikten sonra 70 veya 100 kez tevbe estağfurullah denilir.
Sonra en az 100 kez salavat-ı şerif söylenir.
Bitirdikten sonra 3 kez İhlas 1 kez Fatiha okunur ve "Yüce Peygamberimize, akrabalarına ver arkadaşlarına ve salih kullarının ruhlarına hediye ettim." denilir.
70000 La İlahe İllallah fazileti çok büyük olan bir zikirdir. Şu şekilde çekilir:
Abdestli bir şekilde kıbleye karşı oturulur.
25 kez estağfirullah
1 kez Fatiha
3 kez İhlas
3 kez salavat-ı şerife okunur ve "ila şerafin nebiyyil Fatiha" denilir.
Resulü Ekrem Sallallahu Teala Aleyhi Vesellem Efendimizin ruhuna edilerek Fatiha okunur.
Sonra kelime-i tevhid çekmeye başlanır.
Her 100 tanenin bitiminde 1 kez "Muhammedün Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi Vesellem hakkan ve sıdka. İlahi ente ve ridake matlubi" denir.
Günde ne kadar çekilirse o sayı kaydedilir.
Çeken kimse istediği kişiye bağışlayabilir ya da kendisine de bırakabilir.
Müslümanlar için çok önemli ve kıymetli olan bu cümle ile ilgili bazı ilahiler şunlardır:
Abdurrahman Önul- La İlahe İllallah
Nur Eroğlu- La İlahe İllallah
Yahya Soyyiğit- La İlahe İllallah
Rüyada La İlahe İllallah dediğini görmek kişi borçlu ise bu yükten kurtulacağına, bolluğa ve feraha kavuşacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi geçim sıkıntısı çekiyorsa bu durumdan kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada kelime-i tevhid okuduğunu görmek iman kuvvetine, maddi ve manevi rızka, berekete ve hayra işaret eder. Rüya sahibinin bunu hep tekrarlamasına, imanını tazelemesi gerektiğine, ibadeti olan insanlarla bir arada olması gerektiğine de işarettir.
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