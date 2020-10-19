HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden "La İlahe İllallah" sözü en güzel ve en faziletli zikirlerden biridir. La İlahe İllallah cümlesi Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelmektedir. La İlahe İllallah anlamı ve fazileti hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletlerine dair tüm detaylar...

La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

İçindekiler

  • La İlahe İllallah Anlamı
  • La İlahe İllallah Faydaları ve Önemi
  • La İlahe İllallah Fazileti ve Sırları
  • La İlahe İllallah Ne Demek?
  • Kelime-i Tevhid Nedir?
  • La İlahe İllallah Nasıl Çekilir?
  • La İlahe İllallah İlahisi
  • Rüyada La İlahe İllallah Demek Ne Anlama Gelir?

Gündelik yaşamda La İlahe İllallah ifadesi çok fazla kullanılmaktadır. Peygamber Efendimiz "Zikrin en faziletlisi La İlahe İllallahtır." buyurarak kelime-i tevhidin önemini vurgulamıştır. La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah cümlesine dair bütün detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri...

La İlahe İllallah Anlamı

La İlahe İllallah manasını bilmemiz gereken bir sözdür. La İlahe İllallah Türkçesi Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelmektedir. Bütün Müslüman alemi buna gönülden inanır. La İlahe İllallah sözü Allah'ın emirlerini kabul etmek ve Allah'a derin bir inanç beslemek anlamına gelmektedir. Bizler yaşantımızı bu sözün manasına uygun düşecek şekilde düzenlemeliyiz.

La İlahe İllallah Faydaları ve Önemi

  • Peygamber Efendimiz konuşmaya başlayan çocuklarımıza kelime-i tevhidi öğretmemizi buyurmuştur.

  • Her Müslümanın üzerine hayatında 1 kez kelime-i tevhid ya da bu anlamda olan kelime-i şehadeti söylemesi farzdır. Bu, insanın Müslüman olduğunun göstergesidir. Kelime-i tevhidi içtenlikle söylemek Peygamberimizin şefaatine vesiledir.

  • Kelime-i tevhid yani La İlahe İllallah zikirdir. Hatta zikirlerin en faziletlilerinden birisidir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ben ve benden evvel gelen bütün peygamberlerin söylediği en faziletli söz: "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh"

  • Kelime-i tevhid insanların dünyasını da ahiretini de aydınlatır.

  • İhlasla La İlahe İllallah diyeni Yüce Allah ateşe haram kılmıştır.

  • La İlahe İllallah diyene kafir denmemelidir. Yoksa diyen kişi kendi kafir olur.

  • Günde 100 kez La İlahe İllallah diyen kimsenin kıyamette yüzü dolunay gibi parlar.

  • La İlahe İllallah diyerek iman tazelenmiş olur.

  • La İlahe İllallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.

  • La İlahe İllallah diyenin günahları silinir, yerine sevap yazılır.

  • La İlahe İllallah cennetin anahtarıdır.

  • Son sözü La İlahe İllallah olan kimsenin ruhu kolay çıkar.

  • İhlasla La İlahe İllallah söylemek kişiyi haramlardan alıkoyar. İhlas, kalpte Allah sevgisinden başka bir şey bırakmamak başka şeyleri temizlemek anlamına gelir.

    • La İlahe İllallah Fazileti ve Sırları

    Kelime-i tevhid o kadar önemlidir ki bir insanın bu mübarek zikirle meşgul olmayı istemesine denk olabilecek başka bir temenni olamaz.

    İmam-ı Rabbani Hazretleri La İlahe İllallah sözünün fazileti hakkında şöyle söylemiştir: Allah Teala’nın gazabını teskin hususunda La ilahe illallah sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz, cehenneme girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa, başka gazapları daha çabuk teskin eder. Zira diğer gazaplar, cehennem azabını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki, kul bu sözü tekrarlayarak masivadan yüz çevirmiş, onları reddetmiş ve kalbinin kıblesi Cenab-ı Hak olmuştur. Zaten gazabın sebebi de, kulun müptela olduğu farklı farklı yönelişlerdir. Kelime-i tevhid ile bunlar yok olduğuna göre gazap da sükunete erecektir.

    La İlahe İllallah Ne Demek?

    La İlahe İllallah Arapça kökenli bir cümledir. Bu cümleyi ele aldığımızda "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammet Allah'ın resulü ve elçisidir" anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Kişi bu cümle ile Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğuna inandığını söylemiş olur.

    Kelime-i Tevhid Nedir?

    Kelime-i tevhid "La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah" cümlesidir. Türkçe'ye "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulü ve elçisidir" şeklinde çevrilir. Tevhid inancı hak dinin temelinde vardır. Kelime-i tevhid Allah'tan başka tanrının olmadığını ifade eden cümledir. Hayatımızın birçok yerinde söylediğimiz bir cümledir. Yeni doğan çocuğa isim koyarken, hayatının son demlerini yaşayan kimselerin ruhlarını teslim etmeden önce kelime-i tevhid söylemeleri telkin edilir. Müslüman kimselerin bu cümlenin manasını bilmesi ve bu cümleye inanması gerekir. Kelime-i tevhidin fazileti çok fazladır. Zikrin en faziletlisinin La İlahe İllallah olduğu söylenmektedir.

    La İlahe İllallah Nasıl Çekilir?

    Hazırlık:

    • Zikirde kişi sesini kendi duyacağı şekilde ayarlamalıdır. Yüksek ses olmamalıdır.

  • Yalnız olunmalıdır.

  • Abdestli olunmalıdır.

  • Zikir için belirli bir zaman yoktur. Kişi kendini hazır hissettiğinde zikri gerçekleştirebilir. Fakat yatarken ve sabah namazı öncesi uygun zamanlardır.

    • Uygulama:

    • 1 kez besmele çektikten sonra 70 veya 100 kez tevbe estağfurullah denilir.

    • Sonra en az 100 kez salavat-ı şerif söylenir.

    • Bitirdikten sonra 3 kez İhlas 1 kez Fatiha okunur ve "Yüce Peygamberimize, akrabalarına ver arkadaşlarına ve salih kullarının ruhlarına hediye ettim." denilir.

    • Sonra 1 kez besmele çekilip en az 100 kez La İlahe İllallah söylenir.

    70 Bin La İlahe İllallah Nasıl Çekilir?

    70000 La İlahe İllallah fazileti çok büyük olan bir zikirdir. Şu şekilde çekilir:

    • Abdestli bir şekilde kıbleye karşı oturulur.

    • 25 kez estağfirullah

    • 1 kez Fatiha

    • 3 kez İhlas

    • 3 kez salavat-ı şerife okunur ve "ila şerafin nebiyyil Fatiha" denilir.

    • Resulü Ekrem Sallallahu Teala Aleyhi Vesellem Efendimizin ruhuna edilerek Fatiha okunur.

    • Sonra kelime-i tevhid çekmeye başlanır.

    • Her 100 tanenin bitiminde 1 kez "Muhammedün Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi Vesellem hakkan ve sıdka. İlahi ente ve ridake matlubi" denir.

    • Günde ne kadar çekilirse o sayı kaydedilir.

    • 70 bin olunca bir kelime-i tevhid hatmi yapılmış olur.

    Çeken kimse istediği kişiye bağışlayabilir ya da kendisine de bırakabilir.

    La İlahe İllallah İlahisi

    Müslümanlar için çok önemli ve kıymetli olan bu cümle ile ilgili bazı ilahiler şunlardır:

    • Abdurrahman Önul- La İlahe İllallah

    • Nur Eroğlu- La İlahe İllallah

    • Yahya Soyyiğit- La İlahe İllallah

    • Derman İlahi Grubu- La İlahe İllallah

    Rüyada La İlahe İllallah Demek Ne Anlama Gelir?

    Rüyada La İlahe İllallah dediğini görmek kişi borçlu ise bu yükten kurtulacağına, bolluğa ve feraha kavuşacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi geçim sıkıntısı çekiyorsa bu durumdan kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada kelime-i tevhid okuduğunu görmek iman kuvvetine, maddi ve manevi rızka, berekete ve hayra işaret eder. Rüya sahibinin bunu hep tekrarlamasına, imanını tazelemesi gerektiğine, ibadeti olan insanlarla bir arada olması gerektiğine de işarettir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
    İşte Hitler'in kayıp denizaltısı! Bakın hangi ilimizdeİşte Hitler'in kayıp denizaltısı! Bakın hangi ilimizde
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
    Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
    Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
    Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
    Demet Özdemir İtalya'yı salladı
    Demet Özdemir İtalya'yı salladı
    4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
    4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
    Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
    Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
    Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
    Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
    İlginizi Çekebilir
    Yaz lastikleri ve fiyatları
    Yaz lastikleri ve fiyatları
    1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
    1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
    24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
    24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
    Her gün aynı yerde onu bekliyor!
    Her gün aynı yerde onu bekliyor!
    İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
    İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
    Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
    Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Hırsızlığın böylesi! Cep telefonunu çalarken dağıttığı reyonu topladı
    Hırsızlığın böylesi! Telefonu çalarken dağıttığı reyonu topladı
    Bit şampuanı yüzünde üçüncü derece yanık oluşturdu
    Bit şampuanı nedeniyle 3. derece yanık oluştu!
    Hitler'in kayıp denizaltısı Karasu'da 'hayalet ağlar'a tutunuyor!
    İşte Hitler'in kayıp denizaltısı! Bakın hangi ilimizde
    Defacto müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, adres bilgileri
    Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?
    N11 iletişim bilgileri, çağrı merkezi, sipariş takip hattı
    N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
    Patara Anti Kenti'nde heyecanlandıran keşif! 2 bin yıllık sumak bulundu
    'Başka örneği yok!' Patara'da heyecanlandıran keşif
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.