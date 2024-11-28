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  4. La Nina alarmı sonrası, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Orhan Şen'den "Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak?" sorusuna yanıt

La Nina alarmı sonrası, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Orhan Şen'den "Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak?" sorusuna yanıt

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.11.2024 10:03
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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den "Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularına yanıt geldi. Türkiye'nin son dönemde La Nina etkisine girdiği ve çok sert bir kışın beklendiği iddialarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Şen, İstanbul'a kar yağışı için de tarih verdi. Şen "İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım" diye konuştu.

La Nina alarmı sonrası, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Orhan Şen'den "Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak?" sorusuna yanıt

Türkiye geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken yağışlı hava yurt genelinde etkili olmuştu. Öyle ki İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde kar yağışını etkili olmuş, her yer beyaza bürünmüştü. Aniden soğuyan havayla birlikte "Kış erken geldi" yorumları yapıldı.

"SON 50-60 YILIN EN SOĞUK YILLARINDAN BİRİ OLACAK" İDDİASI

Dondurucu soğuklar ve kuvvetli yağış sonrası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. La Nina dönemine girildiğini belirtip, sert bir kış yaşanacağını söyleyen Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde." diye konuşmuştu.

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Söz konusu açıklamaların ardından vatandaşlar "Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularına yanıt ararken; Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de yeni bir açıklama geldi.

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ORHAN ŞEN, KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

CNN Türk'teki yayına bağlanan Şen, İstanbul'a kar yağışı tarih verirken; şu ifadeleri kullandı;

"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım"

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı İstanbul Orhan Şen
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