La Nina etkisi nasıl olacak? 'Bu sonbahar öncekilerden farklı'

La Nina ve El Nino son yılların en çok konuşulan hava olayları arasında. Meteorolojik gelişmeleri yakından takip edenler bu iki durumu incelerken etkisinin nasıl olacağı da merak ediliyor. Meteorolog Bünyamin Sürmeli YouTube kanalında "La Nina ne yapar?" sorusunu yanıtlarken önemli bilgiler verdi.

"KÜRESEL ISINMA, ETKİLERİNİ KISITLIYOR"

Sürmeli, YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:

"La Nina bir sebeple ticaret rüzgarlarının kuvvetlenmesi, alizelerin kuvvetlenmesi durumu. El Nino da bu rüzgarların zayıflaması durumu. Küresel ısınma gerçeği bize El Nino ve La Nina'nın etkilerini de biraz kısıtlatıyor. Evet, sayısı artmaya başladı, artık daha sık görüyoruz El Nino ve La Nina'yı, artık hemen hemen her yıl konuşuyoruz. Periyodu 7-11 yıl aralığındaydı bundan 25 yıl önce. Artık hemen hemen her yıl art arda, üst üste görüyoruz.

"BU YIL ÇOK KUVVETLİ BİR LA NİNA DEĞİL"

Bu yıl çok çok kuvvetli bir La Nina değil. Yerelde, lokalde bir tahmin için bize bir olanak tanımıyor. Pasifik'te meydana gelen bir hadise, Pasifik'e kıyısı olan ülkeler dışında hemen hemen hiçbir ülke bununla alakalı öngörüsünde bu veriyi kullanamıyor. Bu yılla alakalı durum; çok kuvvetli değil ve küresel ısınma biraz bunun önüne geçmeye ve etkisini kesmeye başladı. Çünkü tüm zamanların en sıcak yılları son 15 yıl içerisinde. La Nina ve El Nino ile bir tahmin yapamıyoruz. La Nina'nın bir coğrafyaya baskın bir meteorolojik koşul getirmesi noktasında bir etkisi yok ama dünyada bir değişim oluşturması, farklı farklı, her sene farklı ama sıradışı bir durum oluşturuyor ama her zaman rutin aynı şeyi oluşturmuyor. O nedenle La Nina'nın tahmin üzerinde etkisi yok diyoruz. Ülkemiz üzerinde etkisi yok demiyoruz. Çünkü kelebek etkisi denen bir hadise var. Dünyanın bir ucundaki bir hareket, dünyanın bir başka noktasında etki oluştururken koskoca La Nina'nın bizim coğrafyamızda etki oluşturmaması mümkün mü? Tabii ki değil. Tabii ki bir etki oluşturuyor ama öngörü anlamında tahmin yapılamıyor bununla alakalı."

"BU SONBAHAR ÖNCEKİ YILLARDAN FARKLI OLACAK"

Diğer yandan Hürriyet'in haberine göre Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir de değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki üç-dört gün havanın nasıl olacağına değinen Özdemir, “Yaz boyunca Afrika atakları ve azor yüksek basıncı etkili oldu. Ancak artık sonbahar mevsimi başladı. Günler kısalıyor ve güneşlenme süresi azalıyor. Bu sonbahar, önceki yıllardan farklı olacak” dedi ve şu bilgileri verdi:

“Eylül ayı alışıldık yağış düzeninden sapma gösteriyor; bölgesel ve yerel şiddetli yağışlar ile gök gürültülü fırtınaların etkisi artıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde, Balkanlar üzerindeki alçak basıncın etkisiyle soğuk hava gelmesi bekleniyor. Trakya, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Karadeniz ve Ege’nin iç kesimlerinde, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı yağışlar ve hava sıcaklıklarında düşüş görülecek.”

“Artık güz mevsiminin bol ve devamlı yağışlarını unutmalıyız” diyen Özdemir, “Bunun yerine aralıklı bölgesel yağışlar yerini alıyor. Sonbahar başladı ama güz mevsimi tadında değil. Bundan sonra da olmayacak gibi görünüyor. Ekim ayı da eylülden pek farklı olmayacak gibi duruyor. Zaman zaman mevsim normallerinde zaman zaman da mevsim normallerinin üzerinde olacağına kesin gözüyle bakabiliriz” ifadelerini kullandı.