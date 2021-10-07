HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. La Palma Havalimanı Püsküren Küller Yüzünden Kapandı

La Palma Havalimanı Püsküren Küller Yüzünden Kapandı

07.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın güneyindeki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma’daki yanardağ, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağ’dan püskürmeye devam eden küller nedeniyle bölgedeki havalimanı uçuşlara kapatıldı

İspanya’nın güneyindeki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma’daki yanardağ, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağ’dan püskürmeye devam eden küller nedeniyle bölgedeki havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İspanya sivil havacılık otoritesi AENA tarafından yapılan açıklamada, yanardağdan püskürmeye devam eden küller nedeniyle güvenlik protokolleri gereği, La Palma havalimanı’nın uçuşlara kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yetkililer şu aşamada Kanarya Adaları’ndaki diğer havalimanlarının açık tutulmaya devam edeceğini açıkladı.

Yaklaşık 50 yıllık suskunluğun ardından faaliyete geçen La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül tarihinden bu yana kül vel av püskürtüyor. Yanardağın faaliyete geçmesi sebebiyle bölgede binden fazla ev lavların etkisiyle yok oldu. Bölgeden şu ana kadar 6 bin 200 kişi tahliye edildi.

Yanardağdan çıkan lavlar 28 Eylül tarihinden bu yana Atlas Okyanusu’na akmaya devam ediyor. Yetkililer lavların okyanusta 35 metre derinliğine kadar indiğinin tespit edildiğini belirtiyorlar. Lavların okyanusa ulaşması nedeniyle ortaya çıkan gazlar da zehirli olduğu gerekçesiyle bölge halkı açısından risk teşkil ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
PARTNER"O program benim için yıkım oldu!""O program benim için yıkım oldu!"
İnternetin öz evladı Aaron Swartz'ın hazin sonu!İnternetin öz evladı Aaron Swartz'ın hazin sonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.