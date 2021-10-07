La Palma Havalimanı Püsküren Küller Yüzünden Kapandı

İspanya’nın güneyindeki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma’daki yanardağ, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağ’dan püskürmeye devam eden küller nedeniyle bölgedeki havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İspanya sivil havacılık otoritesi AENA tarafından yapılan açıklamada, yanardağdan püskürmeye devam eden küller nedeniyle güvenlik protokolleri gereği, La Palma havalimanı’nın uçuşlara kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yetkililer şu aşamada Kanarya Adaları’ndaki diğer havalimanlarının açık tutulmaya devam edeceğini açıkladı.

Yaklaşık 50 yıllık suskunluğun ardından faaliyete geçen La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül tarihinden bu yana kül vel av püskürtüyor. Yanardağın faaliyete geçmesi sebebiyle bölgede binden fazla ev lavların etkisiyle yok oldu. Bölgeden şu ana kadar 6 bin 200 kişi tahliye edildi.

Yanardağdan çıkan lavlar 28 Eylül tarihinden bu yana Atlas Okyanusu’na akmaya devam ediyor. Yetkililer lavların okyanusta 35 metre derinliğine kadar indiğinin tespit edildiğini belirtiyorlar. Lavların okyanusa ulaşması nedeniyle ortaya çıkan gazlar da zehirli olduğu gerekçesiyle bölge halkı açısından risk teşkil ediyor.

