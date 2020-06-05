La Repubblica: "Ankara Hafter'i mağlup etti, Erdoğan artık Libya'nın patronu"

"Libya savaşı elbette hala bitmiş değil" diyen gazete ancak halen kesin olan tek şeyin "Erdoğan'ın galibiyeti" olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'ın dün Ankara'da yaptıkları görüşme ve Libya'daki son gelişmeler, İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi tarafından "kazanan Erdoğan oldu" şeklinde yorumlandı.

"Ama kesin olan bir şey var: Bu 14 aylık kuşatmanın sisleri arasından şu anda tek bir mutlak galip beliriyor ve bu Fayez El Sarrac hükümeti değil. Galip Recep Tayyip Erdoğan, 2019 sonundan bu yana çarpıcı bir siyasi ve askeri ivmeyle Trablus hükümetini savunmaya koşan, bir savunma anlaşması bir de enerji kaynaklarının paylaşımı anlaşması imzalayan, Trablus'a zırhlı araçlar, insansız uçaklar ve binlerce Suriyeli milis gönderen Türk Cumhurbaşkanı."

'Türk şirketleri görevlendirilecek'

La Repubblica, "Türkiye'nin Libya'nın yeniden inşası için şirketlerini konuşlandıracağını" da belirtti ve Sarrac'ın da dün Ankara'da Türk firmalarını davet etmesini vurguladı.

Sarrac dün, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum" demişti.

Gazete "Erdoğan da Sarrac'a, Türkiye'nin daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu söyledi, bunun anlamı Türkiye'nin daha fazlasını istediğidir" diye yazdı.

"Libya'daki oyun hala uzun ve karmaşık olacak. Başka aktörler de hala mevcut" denilen analizde şöyle devam edildi: