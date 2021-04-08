LA Times: “Çift Mutasyonlu Virüs ABD’de”

Los Angeles Times gazetesi, California'da Stanford Üniversitesi'ndeki bilimadamları tarafından Corona virüsünün ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve henüz resmi bir ismi olmayan çok daha endişe verici bir varyantının bulunduğunu iddia etti.

Bazı basın kuruluşları tarafından "Çift mutasyon" olarak adlandırılan varyantın, bilimadamları arasında endişeye yol açmasının nedeni ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından takip edilen diğer varyantlardan farklı olarak, genetik diziliminde yalnızca bir değil, iki mutasyon içeriyor olması.

Stanford'daki Klinik Viroloji Laboratuvarı Direktörü Dr. Benjamin Pinsky, verdiği bir röportajda, "Bu iki mutasyonun eşleştirildiklerinde nasıl davrandıklarını bilmiyoruz" dedi.

Pinsky, bu yeni varyantın varlığının ilk olarak 24 Mart'ta Hindistan hükümeti tarafından tespit edildiğini vurguladı. Varyant, ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan ve en büyük şehri Mumbai‘nin de bulunduğu Maharaştra'da Corona virüsü vakalarında yaşanan artış üzerine tespit edildi. Pinsky, bölgedeki yeni Corona virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 15 ila 20'sinin bu varyanttan kaynaklandığını açıkladı.