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LA Times: 'İstanbul'da Gençlerin Sığınağı Kadıköy'

26.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Los Angeles Times gazetesi, liberal Türk gençlerinin, günümüz Türkiyesi’nde ağırlığı giderek artan otoriter yönetimden kaçış yolunu Kadıköy'de bulduğunu yazıyor

LA Times: 'İstanbul'da Gençlerin Sığınağı Kadıköy'

Los Angeles Times gazetesi, liberal Türk gençlerinin, günümüz Türkiyesi’nde ağırlığı giderek artan otoriter yönetimden kaçış yolunu Kadıköy'de bulduğunu yazıyor. Kadıköy'de gençlerin toplandığı, içki içip dans ettiği kulüplerin, baskıdan kaçan gençlerin ve Kadıköy'ün bir portresini çizen gazete, Türkiye'de son 16 yılda yaşanan sosyal değişimin de özetini sunuyor.

LA Times'a göre 16 yıldır AKP ve Erdoğan iktidarı altında yaşayan Kadıköy gençliği, bundan sonra politikayla ilgilenmenin işe yarayıp yaramayacağını sorguluyor. Bu durum, bundan beş yıl önce hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği Gezi Parkı'ndaki siyasi uyanışa gözlerini açan genç nesil açısından dramatik bir geri dönüş olduğunu gösteriyor. Gazetenin görüş aldığı akademisyen Tuba Emiroğlu, Gezi olaylarında birçok gencin kendisiyle özdeşleştirebileceği bir söylem bulduğunu, bu söylemin barışa, çevreye saygıya ağırlık verdiğini, şimdiyse bu gençlerin ya pes ettiğini ya da Türkiye'den kaçış yolu aradığını söylüyor.

Gazete, Kadıköy'ün geçmişte hükümet karşıtı birçok protestoya ev sahipliği yaptığını, 2017 yılı Nisan ayında düzenlenen başkanlık sistemi karşıtı yürüyüşün bunlardan biri olduğunu hatırlatıyor. Ancak seçimlerde yaşanan hayal kırıklıkları, IŞİD saldırıları, Erdoğan'ın muhaliflere yönelik baskıcı tutumu ve iki yıl önceki başarısız darbe girişimi, birçok liberal gencin 80 milyonluk bu ülkede kendilerine yer olmadığını hissetmelerine yol açıyor.

Gazetenin konuştuğu 23 yaşındaki bir genç, Erdoğan iktidara geldiğinde sekiz yaşında olduğunu, siyasi iktidar sözkonusu olduğunda Erdoğan'dan başka hiçbir siyasetçi bilmediğini ve ne yapılırsa yapılsın durumun değişmediğini söylüyor. 26 yaşındaki bir başka genç de Türk siyasetiyle ilgili konuşmaların depresyon etkisi yarattığını, yakın çevresiyle artık siyaset konuşmadığını anlatıyor.

Habere göre Kadıköylüler'in çoğu, dindar bir nesil yetişmesini isteyen Erdoğan'ın liberal hayat tarzına nereye kadar müdahale edeceğini sorguluyor. 29 yaşındaki bir mimar, Erdoğan'ın hiç durmayacağını, bunun yerine genç neslin Erdoğan'la birlikte değiştiğini kaydediyor. Mimar, bunun bir örneğinin, giydikleri kıyafetler konusunda artık daha dikkatli davranmaları olduğunu söylüyor ve bunu, gayriresmi giyim kurallarına sessizce uymak olarak tanımlıyor.

Erdoğan iktidarı sırasında alkollü içkilere toplam yüzde 600 oranında vergi getirildiğini, 450 olan imam hatip okullarının sayısının on kat artarak AKP döneminde 4500'e çıktığını kaydeden gazete, 40 yaşındaki bir kadının, ”Erdoğan tahammülsüzlüğü kabul edilir hale getirdi. Bizi ve hayat tarzımızı görmezden geliyor,” şeklindeki sözlerine de yer veriyor.

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