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Laboratuvarda üretilen et büyük tartışma yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

Bazı şirketlerin kök hücre yoluyla hayvanları öldürmeden laboratuvar ortamında ürettiği et dini soruları da beraberinde getirdi.

Laboratuvarda üretilen et büyük tartışma yarattı

Hiçbir hayvana zarar vermeden tamamen laboratuvar ortamında üretilen ve 'temiz et' adı verilen ürünlerin İsrail'de Yahudi hahamlar tarafından dini açıdan kabulü tartışma konusu oldu.

Geleneksel koşer et ve biyoetik konusunda uzman olan Yahudi haham Yuval Cherlow sorunla alakalı olarak, "Bu konuda farklı din adamlarının fikir ayrılığı bulunuyor ve konuyu hala tartışıyoruz. Laboratuvar ortamında üretilen et konusunda farklı sorular türedi." açıklamasında bulundu.

Hollandalı "Mosa Meat" şirketi kök hücre yoluyla elde edilmiş ve sığır etinden yapılmış ilk hamburger köftesini 5 yıl önce üretmiş ve ar-ge çalışmaları için yaklaşık 18 milyon Euro para toplamıştı. Bu işe yatırım yapanlar arasında Google'un kurucularından Sergey Brin ve Microsoft'un sahibi Bill Gates de yer alıyor.

Şirket çalışanları ilk ürünlerini 2021'e kadar piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Mosa Meat firmasının yanı sıra SuperMeat ve Memphis Meat gibi alandaki diğer şirketler de ‘temiz et'i piyasaya sürmek için rekabet içerisinde bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Laboratuvar temiz et Kök hücre biyoetik

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