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Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etinden yedi, yorumu herkesi şaşırttı! "Bundan bahsetmek zorundaydım"

30.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Laboratuvarda üretilen yapay etlerin yakın gelecekte yaygınlaşacağını düşünenler var. Bir gazeteci ise bu etlerden biri olan laboratuvarda üretilen yapay tavuk etini denemeye karar verdi. Gazeteci, yapay tavuk etini deneyimledikten sonra ilginç bir yorumda bulundu. "Bundan bahsetmek zorundaydım" diyerek "günün geri kalanında gazının olduğunu" iddia etti.

Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etinden yedi, yorumu herkesi şaşırttı! "Bundan bahsetmek zorundaydım"

Yapay etler hakkında bitmek bilmeyen bir tartışma söz konusu. Bazı kesimler, biyoreaktörlerde yetiştirilen gerçek hayvan hücrelerinden yapılan yapay etlerin yakın gelecekte yaygınlaşacağını düşünüyor. Bu, yakın bir zamanda laboratuvarda üretilen yapay etler yiyeceğimiz anlamı taşıyor. Peki yapay etin tadı nasıl? Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etini deneyen bir gazetecinin iddiasına göre, tadından çok dikkat çeken bir etkisi var.

LABORATUVARDA ÜRETİLEN YAPAY TAVUK ETİNİ DENEYEN GAZETECİDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Futurism'in haberine göre; Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etini deneyen gazetecinin ismi John Wenz. Wenz, yapay tavuk etini deneyimledikten sonra ilginç bir yorumda bulunarak "günün geri kalanında gazının" olduğunu öne sürdü. Bu kesin olarak tavuğa atfedilemez, ancak şüpheli bir durum olduğu açık.

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(Fotoğraflar temsilidir)

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'HIMM BU NE? BUNU BEĞENMEYEBİLİRİM' GİBİYDİ

Wenz, "Bu benim için anormal olmasa da, şişkinliğimle laboratuvar tarafından yapılan et arasında doğrudan bir bağlantı kurmak imkansız." dedi. Kramp veya acısı olmadığını açıklayan Wenz, "Sindirim sistemim 'Hımm bu ne? Bunu beğenmeyebilirim' gibiydi" diye de ekledi.

Ancak yapay etlerin katetmesi gereken daha çok yol var gibi görünüyor.

Birincisi, ürünün hala ABD Tarım Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor. İkincisi, laboratuvarda üretilen et tüketmenin sağlığa uzun vadeli etkileri konusunda da belirsizlik sürüyor. Üçüncüsü, fiyat sorunu var. Çünkü pek çok insanın karşılamayacağı kadar pahalı olacağı söyleniyor.

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yapay et

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