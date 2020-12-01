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Laçın şehrine 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dikildi

01.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Laçın şehrine 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’a, Azerbaycan bayrağı dikti.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu.

Ermenistan’ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşma kapsamında, Ermenistan’ın Laçın’dan çıkması için verilen süre doldu. Ermenistan’a Laçın’ı boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu Laçın’a girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusunun Laçın’a girdikten sonra Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren askerlerin komutanı, “Azerbaycan Bayrağı, Laçın şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan varılan Ateşkes Anlaşmasına göre Ermenistan, Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i 25 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmişti.

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