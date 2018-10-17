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Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı'na FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü iddia edilen Samsun'un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü iddia edilen Samsun'un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ladik ilçesinde dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.B., işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B.'nin örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından görüştüğü iddia edildi.

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