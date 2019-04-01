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Ladik'in ilk kadın belediye başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Ladik İlçe Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Nurhan Yapıcı Özel, kazandı.

Ladik'in ilk kadın belediye başkanı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Ladik İlçe Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Nurhan Yapıcı Özel, kazandı. Özel, ilçenin ilk ve tek kadın belediye başkanı oldu. Özel, kendisinden sonraki kadın adaylara yol açmak amacıyla, seçimde en yüksek oyu almak için gayretle çalıştığını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Nurhan Yapıcı Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ladik Belediye Başkanı seçildi. Özel, böylece ilçede seçilen ilk ve tek kadın belediye başkanı oldu. İl merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Ladik ilçesinin 16 bin 734 nüfusu bulunuyor.
'ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM'
Kendisine güvenenlere teşekkür eden Nurhan Yapıcı Özel, "İlçemiz için inşallah hayırlı işlerin peşinde koşacağız. 25 yıldır aslında memleketime siyaseten hizmet eden bir kadın adaydım. Ladik ilçesi siyasette hep beni destekledi. Ben ilçeme özellikle teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın birlik içerisindeki çalışması ve halkımızın desteğiyle ilçemizin ilk kadın belediye başkanı olarak seçildim. Seçim bitti ve bu günden itibaren var gücümüzle bıkmadan usanmadan memleketimiz için çalışacağız. Gönül belediyeciliği sözü verdim halkımıza, bunu gerçekleştireceğim. Bir kadın belediye başkan adayı olarak seçimlerden alabileceğim en yüksek oya çıkmak için uğraştım gayret sarf ettim. Benden sonra gelecek kadınlara yok açabilmek amacıyla, ilk yol açıcı olarak kendimde bu sorumluluğu hissettim. Bundan sonraki süreçte de Ladik ilçesinde ilk kadın belediye başkanı olmanın ayrıca bir sorumluluğu da var üzerimde. Çok çalışmam lazım, çok başarılı olmam lazım. Bana güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.
NURHAN YAPICI ÖZEL
Nurhan Yapıcı Özel, 2 Eylül 1966'da Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ladik ilçesinde tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Ladik'te mimarlık yaptı. Ladik Belediyesi'nde bir dönem belediye meclis üyeliği, iki dönem Ladik İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. 2013-2015 yılları arasında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Son olarak AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Evli ve 2 çocuk annesidir.

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Ladik'in ilk kadın belediye başkanıLadik'in ilk kadın belediye başkanıLadik'in ilk kadın belediye başkanı

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