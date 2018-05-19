Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer kraliyet düğününe damgasını vurdu

Yılın düğününde tüm davetliler göz kamaştıran şıklıklarıyla dünya basınının karşısındaydı.
Yeşil kıyafeti ve şapkasıyla büyük beğeni topladı
Dünyaca ünlü yıldızlar ve kraliyet ailesi üyelerinin arasında herkesin dikkatini çeken bu güzel kadın trajik bir kazada hayatını kaybeden Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer'dı.
Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni
Kitty Spencer'ın babası Lady Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer. Kitty Spencer aynı zamanda tahtın varisleri Prens William ve Harry'nin de birinci dereceden kuzeni.
Kraliyet düğününde şıklık yarışı
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George Clooney ve Amal Clooney
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George Clooney ve Amal Clooney
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George Clooney ve Amal Clooney
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George Clooney ve Amal Clooney
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David ve Victoria Beckham
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David ve Victoria Beckham
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David ve Victoria Beckham
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Serena Williams ve Alexis Ohanian
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York Düşesi Sarah Ferguson
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Abigail Spencer ve Priyanka Chopra
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Patrick J. Adams ve Troian Bellisario
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Sarah Rafferty ve Santtu Seppala
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James Corden ve Julia Carey
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Marcus Mumford ve Carey Mulligan
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Marcus Mumford ve Carey Mulligan
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James Haskell ve Chloe Madeley
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Caroline Greenwood ve Will Greenwood
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Nacho Figueras ve Delfina Blaquier
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Tom Inskip ve Lara Inskip
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Sofia Wellesley ve James Blunt
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Gabriel Macht ve Jacinda Barrett
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Jonny Wilkinson ve Shelley Jenkins
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