Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer kraliyet düğününe damgasını vurdu

Yılın düğününde tüm davetliler göz kamaştıran şıklıklarıyla dünya basınının karşısındaydı.

Yeşil kıyafeti ve şapkasıyla büyük beğeni topladı

Dünyaca ünlü yıldızlar ve kraliyet ailesi üyelerinin arasında herkesin dikkatini çeken bu güzel kadın trajik bir kazada hayatını kaybeden Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer'dı.

Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni

Kitty Spencer'ın babası Lady Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer. Kitty Spencer aynı zamanda tahtın varisleri Prens William ve Harry'nin de birinci dereceden kuzeni.