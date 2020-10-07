MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lady Gaga’dan cesur ürün tanıtımı! Ürünler gölgede kaldı

Lady Gaga’dan cesur ürün tanıtımı! Ürünler gölgede kaldı

07.10.2020 13:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lady Gaga’dan cesur ürün tanıtımı! Ürünler gölgede kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kendisine ait kozmetik markası için kamera karşısına geçti. Gaga'nın verdiği üstsüz pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, beyaz perdeden sonra bu kez de kozmetik dünyasındaki kariyerine ağırlık veren isimler arasına katıldı.Haus Labs isimli bir marka yaratan Gaga, yeni ürünlerinin tanıtımı için de kolları sıvadı. Kendi markası için kamera karşısına geçen 34 yaşındaki şarkıcı birbirinden iddialı pozlar verdi.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda üstsüz olduğu dikkat çeken Gaga’nın etrafında markanın ürünleri yere saçılmış olarak görünüyor.

lady-gaga-instagram3

Gaga’nın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, ünlü şarkıcının pozlarının ürünlerinin önüne geçtiği şeklinde eleştiriler de yapıldı.

lady-gaga-instagram2
2018’de ‘A Star is Born’ filmiyle uzun süre konuşulan Lady Gaga, film için bestelediği ‘Shallow’ şarkısıyla da Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Teoman: Ne karar verilirse ona uyuyoruzTeoman: Ne karar verilirse ona uyuyoruz
Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!

Demet ve Alişan ünlü sanatçının kızını konuk etti

Teoman: Ne karar verilirse ona uyuyoruz

Teoman: Ne karar verilirse ona uyuyoruz

Millie Bobby Brown'dan Game of Thrones itirafı

Kimse bilmiyordu! Game of Thrones itirafı

Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Cemal Can bakın ne dedi?

Görüşmedikleri iddialarına Cemal Can'dan bomba yanıt

Ceyda Ateş'ten karnı burnunda pozlar! Fitliğiyle dikkat çekti

Karnı burnunda pozlar! Fitliğiyle dikkat çekti

Bekir Aksoy oğluna bakıcılık yapıyor!

Oğluna bakıcılık yapıyor! 'Altını da alıyorum...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.