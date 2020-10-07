Lady Gaga’dan cesur ürün tanıtımı! Ürünler gölgede kaldı

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, beyaz perdeden sonra bu kez de kozmetik dünyasındaki kariyerine ağırlık veren isimler arasına katıldı.Haus Labs isimli bir marka yaratan Gaga, yeni ürünlerinin tanıtımı için de kolları sıvadı. Kendi markası için kamera karşısına geçen 34 yaşındaki şarkıcı birbirinden iddialı pozlar verdi.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda üstsüz olduğu dikkat çeken Gaga’nın etrafında markanın ürünleri yere saçılmış olarak görünüyor.

Gaga’nın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, ünlü şarkıcının pozlarının ürünlerinin önüne geçtiği şeklinde eleştiriler de yapıldı.



2018’de ‘A Star is Born’ filmiyle uzun süre konuşulan Lady Gaga, film için bestelediği ‘Shallow’ şarkısıyla da Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

