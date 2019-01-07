Lady Gaga’nın 76. Altın Küre Ödül Töreni’ndeki elbisesinin sırrı!

Altın Küre Ödül Töreni’nde aldığı ödülle olduğu kadar kıyafet tercihi ile de en çok konuşulan isimlerden biri Lady Gaga oldu.

Gaga'nın giydiği elbisenin ise çok büyük bir anlamı var...

Lady Gaga’nın 76. Altın Küre Ödül Töreni’ndeki elbisesi

76. Altın Küre Ödülleri’nde, başrolde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısı ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan Lady Gaga, ödülü kadar giydiği kıyafetle de konuşuldu.

Kıyafeti beğenenler kadar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutanların da olduğu Lady Gaga aslında kıyafetiyle anlamlı bir mesaj verdi.

Orijinali 1937 yılında çekilen A Star Is Born’un dördüncü yeniden çevriminde rol alan Lady Gaga, seçtiği kıyafetle, filmin 1954’te bir müzikal olarak ikinci yeniden çevrimine gönderme yaptı.

Lady Gaga, 1954 yapımı A Star Is Born’un başrol oyuncusu Judy Garland’ın filmde giydiği kıyafetin bir benzeriyle kırmızı halıda yürüyerek, Garland’a saygı duruşunda bulundu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, oyunculuk açısından taklit etmediğini söylediği Garland’in görünümünü yakalamak için Valentino imzalı lila rengi elbise giydi.

Altın Küre kırmızı halısında röportaj veren Lady Gaga, “Sanırım yıllardır karakterler yaratıyorum, çünkü hep bir oyuncu olmak istemiştim ama yapamadım, müzisyen oldum” dedi.

Lady Gaga, “Bu karakteri yaratmak için çok çalıştım” ifadesini de kullandı.

76. Altın Küre Ödülleri için 6 dalda aday olan A Star Is Born filmi, tek ödülle dönerek gecenin hayal kırıklığı yaşayan yapımı oldu.

Bradley Cooper, Lady Gaga ile başrolleri paylaşmanın yanı sıra filmin senaristliğini ve yönetmenliğini de üstlendi.

Film, yetenekli ancak bilinmeyen Ally'yi keşfedince düşüşün eşiğine gelen bir country müzik yıldızı olan Jackson Maine'i konu alıyor. Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili birbirlerinden hemen etkilenir. İkili tutkulu bir aşk yaşamaya başlar ve Ally'nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jackson onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Jack Ally'yi şöhrete kavuşturduktan kısa süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur.

Jack, Ally'nin kariyerinin hızla kendisininkini gölgede bıraktığını fark eder. Kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışan Jack bu süreçte içsel şeytanlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. İkilinin kariyerlerindeki ayrım büyüdükçe, ilişkileri de hasar almaya başlar.