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  4. Lady Gaga travma günlerini ağlayarak anlattı

Lady Gaga travma günlerini ağlayarak anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı tecavüz sonrası yaşadığını stres bozukluğunu yineleyerek o günlerdeki travma hakkında konuştu. Gaga, "İnanılmaz yoğun duygusal acıyı hissetmeye başladım" dedi.

Lady Gaga travma günlerini ağlayarak anlattı

Lady Gaga, 'defalarca tecavüze uğradıktan' sonra yaşadığı travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) anlattı. Ünlü yıldız, Oprah Winfrey'ye verdiği yeni röportajda akıl sağlığından ayrıntılı olarak bahsetti.

19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını yineleyen "Tecavüze uğrama ve bu travmayı atlatamama sonucu TSSB da yaşadım" diye konuştu.

Tanıdığı biri tarafından istismar edildiğini söyleyen Gaga şu ifadeleri kullandı: "Birdenbire yıldız oldum ve otel odasından garajdaki limuzine oradan da sahneye giderek dünyayı dolaşıyordum ve bu durumla hiç ilgilenmedim. Sonra bir gün tüm vücudumda aniden tecavüze uğradıktan sonra hissettiğim hastalığa benzer o inanılmaz yoğun duygusal acıyı hissetmeye başladım."

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DESTEK YAĞMIŞTI!

Lady Gaga, genç kadınlara birçok kez cinsel saldırıda bulunması nedeniyle tutuklanmasının ardından R. Kelly'le işbirliği yaptığı için 2019'da özür dilemişti. O dönem Lady Gaga sosyal medyada bir açıklama yaparak Kelly'ye karşı duyduğu iddiaların "kesinlikle korkunç ve savunulamaz" olduğunu belirtmişti.

Winfrey'ye verdiği bir saatlik röportajda Gaga, fibromiyaljiyle savaşına ve Bir Yıldız Doğuyor'da (A Star is Born) birlikte rol aldığı Bradley Cooper'la romantik ilişki söylentilerine de değindi. Gaga, "Herkesi kandırarak gerçekten iyi bir iş çıkardık. Bunu biz yarattık" dedi.

Lady Gaga, dört yıl önce Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf etmiş, bu açıklamasından sonra pek çok ünlü isim Gaga’ya destek olmuştu.


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