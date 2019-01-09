MAGAZİN

Lady Gaga'ya bir bakan bir daha baktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

National Board of Review Ödülleri'ne Lady Gaga damga vurdu! Giydiği siyah elbisesi tüyleri ve derin yırtmacıyla güzel şarkıcıya bir bakan bir daha baktı.

Hollywood'da ödül sezonu hızlı başladı. Önce Altın Küre Ödülleri dağıtıldı.

Sadece iki gün sonra da sıra National Board of Review Ödülleri'ne geldi.

New York'taki tören gecesinin yıldızı ise Lady Gaga oldu.

Lady Gaga geceye damga vurdu

Şarkıcılık kadar oyunculukta da iddialı olduğunu kanıtladığı A Star is Born filmiyle yıldızı iyice parlayan Lady Gaga, New York'taki geceye derin yırtmaçlı siyah bir elbise ile katıldı.
Elbise sadeydi ama Lady Gaga'nın elindeki tüylü aksesuar, ünlü şarkıcının görüntüsünün en ilgi çekici detayını oluşturdu.
Altın Küre'den hayal kırıklığı ile ayrılan A Star is Born ekibinin yüzü National Board of Review gecesinde güldü. Bradley Cooper, en iyi yönetmen, Lady Gaga en iyi kadın oyuncu. Sam Elliot da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.
Altın Küre gecesine damgasını vuran Green Book ise en iyi film ödülüne değer göründü. Green Book'taki performansıyla Viggo Mortensen de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

YENİ BİR İŞ DAHA!

YENİ BİR İŞ DAHA!
Lady Gaga şarkıcılık ve oyunculuk mesleklerinin yanına şimdi bir yenisini daha ekliyor. Güzellik sektörüne adım atan Grammy ödüllü yıldızın, dudak kremlerinden parfümlere, sıvı eyeliner'lardan farlara, paletlere ve rujlara çok çeşitli bir koleksiyon hazırladığı konuşuluyor...
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