Lady Gaga'ya Bradley Cooper ile Irina Shayk sorulunca küfür etti

Geçtiğimiz haftaya Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılma haberi damga vurmuştu. A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) adlı filmdeki rol arkadaşı Bradley Cooper, sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca bütün gözler Lady Gaga'ya çevrilmişti.

Ünlü şarkıcı önceki gece Las Vegas'da bir konser verdi. Şarkı aralarında bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu.

Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak tam da Oscar töreni gecesi Bradley Cooper ile seslendirdiği Shallow şarkısına başlamadan önce hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi.

Lady Gaga şarkısına başlamadan önce "Ya kibar olun ya da ... gidin" diye seslendi.

LADY GAGA VE BRADLEY COOPER ARASINDA NE OLMUŞTU?

Bunun nedeni ise Lady Gaga ile Cooper'ın Oscar töreninde sergiledikleri performans. Film çekimleri sırasında Lady Gaga ile Bradley Cooper arasında bir yakınlaşma olduğu ve bunun da Oscar törenindeki performanslarına yansıdığı uzun süre konuşulmuştu. O geceden kısa bir süre önce de Lady Gaga'nın nişanlısı Christian Carino'dan ayrılması set aşkı iddialarını iyice güçlendirmişti.

Lady Gaga, Oscar töreninde sahnede olup bitenlerin tamamen gösterinin bir parçası olduğunu söylese de Cooper'ın birlikte olduğu Rus model Irina Shayk'ın sosyal medyada Lady Gaga'yı takipten çıkması akıllardaki soru işaretlerini artırmıştı. O günden beri çiftin aralarının bozuk olduğu konuşuluyor ama ısrarla bu iddialara yanıt gelmiyordu...



