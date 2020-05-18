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Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgeleri sızdırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

Ünlü isimlere hacker şoku... Özel bilgileri çalınan ünlü isimler arasında bulunan Lady Gaga'dan fidye istendi! Fidye ödenmeyince dünyaca ünlü şarkıcının özel belgeleri sızdırıldı.

Geçen hafta, Gaga’nın da bağlı bulunduğu, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın avukatlık hizmetlerini yapan şirketin bilgisayarından ünlü isimlerin özel bilgileri çalınmıştı. Bir grup bilgisayar korsanının Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks’a düzenlediği siber saldırı sonucu çalınan bilgiler arasında sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, e-mail adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmalar yer alıyordu.

Hackerlar saldırı sonrası yeni bir hamle yaptı ve Lady Gaga’nın 756 GB’lık verileri karşılığı tam olarak 42 milyon dolar fidye istedi.

Gaga'nın avukatları bunu ödemeyi reddedince verinin 2.4 GB internete yayıldı ve sözleşmeleri, canlı performansları ve işbirliği yaptığı bir takım şeyler sızdırıldı.

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