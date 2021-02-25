HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi

Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi

25.02.2021 22:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız buldoğu cinsi köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli silahla vuruldu, iki köpeği ise kaçırıldı.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız buldoğu cinsi köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli silahla vuruldu, iki köpeği ise kaçırıldı.

Los Angeles'ta bulunan Hollywood'da Lady Gaga'nın köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli Ryan Fischer, bir şüphelinin yarı otomatik silahını ateşlemesi sonucu yaralandı.

Bunun üzerine Ryan Fischer hastaneye kaldırıldı.

Gerçek adı Stefani Germanotta olan ancak Lady Gaga ismini kullanan sanatçı, Koji ve Gustav adındaki çalınan iki köpeğini geri getireceklere 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Olay sırasında kaçan üçüncü köpek Miss Asia, daha sonra polis tarafından bulundu.

Yönetmen Ridley Scott'ın Gucci ile ilgili filminin çekimleri için Roma'da bulunan Lady Gaga'nın basın temsilcisi, köpeklerin nerede olduğunu bilenlerin kendisiyle temasa geçmesini istedi.

Lady Gaga

Los Angeles Polis departmanı ise arabayla kaçtığı düşünülen şüpheliyi arıyor.

Lady Gaga'nın köpeklerinin saldırıda kasıtlı olarak mı hedef alındığı bilinmiyor.

Fransız buldoğu cinsi köpekler ABD'de 2-10 bin dolar arası bir fiyatla satılıyor.

Lady Gaga'nın köpeklerine çok düşkün olduğu biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Tek doz kullanıma sahip ilk aşıya onay!Tek doz kullanıma sahip ilk aşıya onay!
Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Tek doz kullanıma sahip ilk aşıya onay!

Putin ve Paşinyan Ermenistan’daki durumu görüştü

Putin, Paşinyan ile görüştü

Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı ortaya çıkardı!

Binlerce yıl önce soyu tükenen hayvan ortaya çıktı!

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'ta ABD çıkarması!

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'ta ABD çıkarması!

Son Dakika! Ermenistan'da darbe girişimi! Halk sokaklara çıktı Paşinyan'dan açıklama geldi

Paşinyan: Asker işini yapsın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.