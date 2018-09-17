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Laf atıp, boğazından bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, arkadaşının kına gecesine giden Ali Rıza D.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, arkadaşının kına gecesine giden Ali Rıza D. (18), otomobilden inip yanındaki kız arkadaşlarına ve kendisine laf atan 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77123 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşının kına gecesine giden Ali Rıza D., bir süre sonra markete gitmek için kına yerinden ayrıldı. Yanında kız ve erkek arkadaşları bulunan Ali Rıza D.'nin yanında duran otomobildeki 3 kişi, iddiaya göre gençlere laf attı. Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği henüz bilinmeyen 3 kişi, otomobilden indi. İki grup arasında çıkan tartışmada boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ali Rıza D., yere yığılırken, şüpheliler ise otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Rıza D.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobili Pınar Mahallesi 74071 Sokak'ta park halinde bulan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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