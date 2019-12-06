‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin, 8 Eylül tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü.

Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Berke Şahin ile arkadaşı Tevfik Karakaya 9 Eylül tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, arkadaşları Okan Canyurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berke Şahin’in 8 Eylül tarihinde doğum gününü kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir mekanda kutladıkları, araçlarını park ettikleri sokağa yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve arkadaşı Enes Erkan’ın şüphelinin kız arkadaşına ‘Of aman tanrım bu ne’ şeklinde sözler söyleyerek rahatsızlık verdikleri anlatıldı. Şüpheli Berke Şahin’in bir süre sonra maktul ve arkadaşının yanına gelerek maktul Ömer Özdemir’e yumruklar savurmaya başladığı, Enes Erkan’ın yardım etmeye kalkıştığı, maktulün aldığı darbeler üzerine yaklaşık 2-3 metre şüpheliden uzaklaştığı, Berke Şahin’in Enes Erkan’a yönelip onu darp etmeye devam ettiği kaydedildi.