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‘Laf atma’ cinayetine müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Ümraniye’de kız arkadaşlarına laf attığını öne sürdüğü Ebubekir Doğanay’ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Ümraniye’de 25 Ağustos 2020 tarihinde kız arkadaşlarına laf attığını öne sürdüğü Ebubekir Doğanay’ı (22) silahla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mert Özbey (18) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Özbey’in gece saat 01.00 sıralarında aracıyla seyir halindeyken eline aldığı silahla yol kenarında oturan Ebubekir Doğanay isimli şahsa ateş açtığı ölümüne neden olduğu anlatıldı."Laf atınca sinirlerime hakim olamadım"Şüphelinin alınan ifadesinde, kız arkadaşlarına laf atılması üzerine sinirlerine hakim olamayarak şahsa 2 el ateş ettiğini, daha sonra silahı denize attığını söylediği belirtildi.Olay sırasında arabasında bulunan arkadaşı Berkan Adil Ö.

Ümraniye’de kız arkadaşlarına laf attığını öne sürdüğü Ebubekir Doğanay’ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Ümraniye’de 25 Ağustos 2020 tarihinde kız arkadaşlarına laf attığını öne sürdüğü Ebubekir Doğanay’ı (22) silahla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mert Özbey (18) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Özbey’in gece saat 01.00 sıralarında aracıyla seyir halindeyken eline aldığı silahla yol kenarında oturan Ebubekir Doğanay isimli şahsa ateş açtığı ölümüne neden olduğu anlatıldı.

"Laf atınca sinirlerime hakim olamadım"
Şüphelinin alınan ifadesinde, kız arkadaşlarına laf atılması üzerine sinirlerine hakim olamayarak şahsa 2 el ateş ettiğini, daha sonra silahı denize attığını söylediği belirtildi.
Olay sırasında arabasında bulunan arkadaşı Berkan Adil Ö. ise ifadesinde, olay günü araçla gezdikleri sırada Mert Özbey’in bir anda aracını durdurduğunu, telefonunda bulunan bir resmen baktıktan sonra araç içerisinde bulunanlardan sessiz olmalarını istediğini, daha sonra kaldırımda oturan şahsa ateş etmeye başladığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak olamadığını beyan ettiği kaydedildi. Arkadaşı Berkan Adil Ö.’nün savcılık ifadesinde ise kaldırımda oturan şahsın araçta bulunan kız arkadaşlarına laf atması üzerine Mert Özbey’in ateş ettiğini söylediği vurgulandı.

Müebbet hapsi istendi
Şüpheli Mert Özbey’in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

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