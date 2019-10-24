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Laf atma cinayetinin zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

ADANA'da iki komşu arasında laf atma yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 4 komşusunu da yaralayan Deniz Kaynar (35) tutuklandı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da iki komşu arasında laf atma yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 4 komşusunu da yaralayan Deniz Kaynar (35) tutuklandı.
Olay, 17 Ekim günü Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan Mehmet Y. (20) ile İ.B. (15) arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine İ.B. eve gidip, av tüfeğini aldı. Durumu fark eden komşu Deniz Kaynar, İ.B.'ye engel olmak istedi. Ancak bu sırada tüfek ateş aldı ve İ.B. yaralandı. Sinirlenen Deniz Kaynar da tüfeği alıp, ateşledi. Kadir Yavuz (27), Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. adlı komşular vurularak, yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadir Yavuz, hayatını kaybetti.
Şüpheli Deniz Kaynar ile kavgaya karıştıkları belirlenen Önder B. (40), Resul Y. (22), İsmail Resul K. (19), Serkan M. (31) ve Mehmet Y. gözaltına alındı. Emniyeteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Deniz Kaynar tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İ.B.'nin ise tedavisi devam ediyor.

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