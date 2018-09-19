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Laf atma kavgasında bıçaklanan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 02:04 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, arkadaşının kına gecesinde laf atma tartışması sonucu kavga ettiği 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanan Ali Rıza Duğan (18), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.  Olay, Pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77123 Sokak'ta meydana geldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, arkadaşının kına gecesinde laf atma tartışması sonucu kavga ettiği 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanan Ali Rıza Duğan (18), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, Pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77123 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşının kına gecesine katılan Ali Rıza Duğan, bir süre sonra markete gitmek için kına yerinden ayrıldı. Yanında kız ve erkek arkadaşları bulunan Duğan'ın yanında duran otomobildeki 3 kişi, iddiaya göre gençlere laf attı. Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği henüz bilinmeyen 3 kişi, otomobilden inip, gençlere saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duğan, yere yığılırken, şüpheliler ise otomobile binerek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Duğan, yaşama sadece 2 gün tutunabildi. Hayatını kaybeden Duğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Şüphelilerin kaçtığı otomobili, olayın hemen ardından Pınar Mahallesi 74071 Sokak'ta park halinde bulan polis, cinayete karıştığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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