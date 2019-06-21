Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da laf atma nedeniyle çıkan kavgada, Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'ndeki Aşıklar Tepesi'nde meydana geldi. Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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