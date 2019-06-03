Laf attığı iddia edilen kadının eşinin vurduğu şahıs öldü

Bartın’da dün laf attığı iddia edilen kadının kocası tarafından silahla vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Y.Ö.D. ve Y.K. isimli şahıslar, T.T.’nin eşine sokak ortasında laf atmış, bunu duyan T.T. eve giderek aldığı silahıyla olay yerine giderek 2 kişiye kurşun yağdırmıştı. Olayda Y.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Y.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.K.’yi vuran T.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

