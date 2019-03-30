Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Laf değil hizmet üretiyoruz. Yalan değil söz veriyoruz. Yapacağımız işin sözünü veriyoruz. Verdiğimiz sözü de vaktinde tutuyoruz. CHP varsın yalanlarıyla, laflarıyla, bizi yolumuzdan çıkartmaya çalışsın. Biz asla onların seviyesine gelmeyeceğiz." dedi.

Selçuk, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesindeki Başçayır Caddesi'nde yürüyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda halka seslenen Selçuk, demokrasinin ve milli mücadelenin kalbi olan Aydın'ın, 31 Mart'ta, Cumhur İttifakı'nın kalesi olacağını söyledi.

"Köşk'e efendi değil hizmetkar olmaya geldik" diyen Selçuk, birlikte daha çok çalışarak, projeler üreterek ve yalanları boş çıkartarak, Köşk'ü ve Aydın'ı daha ileri seviyelere getireceklerini kaydetti.

AK Parti'nin, gönüllerin partisi olduğunu dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti milletin ta kendisi, milletine aşkla hizmet etmeyi bilenlerin partisi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde güven ve istikrarı kavuşturan parti. Cumhur İttifakı'yla güven ve istikrarı daha çok pekiştireceğiz. Laf değil hizmet üretiyoruz. Yalan değil söz veriyoruz. Yapacağımız işin sözünü veriyoruz. Verdiğimiz sözü de vaktinde tutuyoruz. CHP varsın yalanlarıyla, laflarıyla, bizi yolumuzdan çıkartmaya çalışsın. Biz asla onların seviyesine gelmeyeceğiz. Biz projelerimizle yolumuza devam edeceğiz. Milletimiz de sandıkta gereken desteği verecek. Çünkü milletimiz, yerel yönetimleri, hükümeti, iktidarı kime emanet edeceğini çok iyi biliyor."

Selçuk'un babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve Cumhur İttifakı'nın Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler de birer konuşma yaptı.

Bakan Selçuk, daha sonra Efeler ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti.

