Lağım çukurlarına düşen inekler iş makinesiyle kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde biri 6, diğeri 3 metre derinliğindeki lağım çukurlarına düşen iki inek, iş makinesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Özcan ailesi fertleri, iki ineğin lağım çukurlarına düştüğünü fark etti.

Aile fertlerinin haber vermesiyle Doğubayazıt Belediyesine giden Fevzi Özcan yardım talep etti.

İş makinesiyle bölgeye gelen ekipler, biri 6, diğeri 3 metre derinliğindeki çukurların çevresini kazarak inekleri bulunduğu yerden kurtardı.

Ekipler daha sonra lağım çukurlarının üzerini kapattı.

Hayvancılıkla uğraşan Özcan, lağım çukurlarına düşen ineklerin gebe olduğunu söyledi.

Kendisinin olay esnasında ilçe merkezinde olduğunu belirten Özcan, "Nasıl olduğunu ailem de anlamamış. Muhtemelen hayvanlar otlarken üzeri kapalı olduğu için çukurları fark edememişler. Ailemin bana haber vermesiyle hemen belediyeye gittim. Sağ olsunlar iş makinesiyle gelerek hayvanlarımı kurtardılar." diye konuştu.

