Lahana, brokoli ve kale kanseri nasıl engelliyor?

Bilim insanları neden lahana, brokoli ve kale (kıvırcık lahana) gibi sebzelerin, bağırsak kanseri riskini azalttığını bulduklarını açıkladı.

Bu tür sebzelerin bağırsaklara faydalı olduğu biliniyordu, ancak bunun nedenleri ayrıntılarıyla ortaya konmamıştı.

Francis Crick Enstitüsü'ndeki uzmanlar, sebzeler sindirilirken kanserle mücadele eden kimyasalların salgılandığını tespit etti.

Çalışmada, fareler ve laboratuar ortamında büyütülen bağırsakların zarında sebzelerin nasıl değişikliklere yol açtığı incelendi.

Bağırsakların yüzeyi de, deri gibi dört ila beş günde bir değişiyor.

Ancak sürekli gerçekleşen bu değişimin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor, çünkü aksi takdirde kanser ya da bağırsak iltihaplanmasına yol açıyor.

Bilim dergisi Immunity'de yayımlanan araştırmada, turpgillerden bitkilerin hayati önemde olduğu görüldü.

'Brokoliler hamur gibi olmasın'

Uzmanlar, bu tür sebzelerin çiğnenmesiyle açığa çıkan indol-3-karbinol adlı bir kimyasalı inceledi.

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlardan Dr. Gitta Stockinger "Bu sebzeleri fazla pişirmeyin, yani brokolileriniz hamur gibi olmasın" dedi.