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Lahana hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde temmuz ayında ekimine başlanan lahanada hasat dönemi başladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde temmuz ayında ekimine başlanan lahanada hasat dönemi başladı. Havalar soğuk olmasına rağmen çiftçiler söküm çalışmalarını sürdürüyor. Tarlada 1 TL olan lahana pazarda ise 5 TL.
Kış aylarında vazgeçilmezler arasında yer alan beyaz lahanada hasat dönemi başladı. İnegöl 600 dekarlık alanda 6 ton lahana hasadı yapılıyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kulaca Mahallesinde lahana hasadını yerinde inceledi. Çelik, "İnegöl’de lahana hasadı başladı, bizler de yerinde görmek için buraya geldi. İnegöl’de 90 çeşit ürün yetişiyor, bunlardan biri de lahana. Temmuz ayında ekimine başlanan lahanada hasat ise bu ayda yapılır. İnegöl’de 600 dekarlık alanda yaklaşık 6 ton lahana elde ediliyor. Biz bunlarla övünüyoruz, ama malesef para kazanma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Üreticiden tüketiciye kadar olan korkunç makası sizlere göstermek için bugün buraya geldik. Tarlada 1 lira 25 kuruş olan lahana pazar inince 5 TL’ye satılmakta. Marketler ve pazarlarda kaç liraya satıldığını göz önüne getirelim. Kadın emekçilerimiz ne şartlarda çalışıyor, görüyorsunuz. Kesinlike tarım politikalarımızı gözden geçirmemiz lazım. Biz bu insanları köylerde tutamazsak tekelleşme olur.Gönül ister ki çiftçilerimiz iyi para kazansınlar, makas dar olsun, aradaki insanlar da para kazansın. Çiftçilerimiz, kendilerinden 1 TL’ye alınan sebze pazarda 5 TL’ye satılınca el insaf diyorlar" diye konuştu.
Lahana üreticilerinden Selman Mestan ise, "Şu anda lahana hasadımız devam ediyor. Fiyatlardan hiç memnun değiliz. Bizden çıkış fiyatı 1 ila 1 lira 50 kuruş arası, ama pazarda ise 5 lirayı buluyor. Ortada büyük bir fark var. Bu da bizleri rahatsız ediyor. Maden biz para kazanamıyorsak tüketici bunu ucuz yesin" diye konuştu.

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