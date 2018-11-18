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Lahana yüklü kamyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Lahana yüklü kamyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince durdurulan lahana yüklü kamyonda, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan kontrollerde, lahana yüklü kamyonun kasasında oluşturulmuş özel bölmede, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Van

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