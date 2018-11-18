Van'da jandarma ekiplerince durdurulan lahana yüklü kamyonda, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan kontrollerde, lahana yüklü kamyonun kasasında oluşturulmuş özel bölmede, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

